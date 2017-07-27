Началось производство iPhone 7s и iPhone 8

Компания Foxconn приступила к пробному производству новых моделей iPhone — по 200 штук в день. Автор этой утечки уверяет, что Apple не отстает от графика в создании продукта. Параллельно в СМИ появилась новая смелая догадка о том, куда компания может приладить сканер отпечатка пальца. Предполагаемая цена iPhone 8 возросла до $1100-1200.

Начало производства

Apple начала пробное производство смартфонов, которые намерена представить потребителю осенью 2017 г. В настоящий момент фабрика компании Foxconn, расположенная в Чжэнчжоу, Китай, производит по 200 образцов новых iPhone в день — это модели 7s, 7s Plus и условная «8». Производство не выбивается из графика. Обо всем этом сообщил в соцсети Twitter латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin), который и раньше делился утекшей информацией о продукции Apple. Как правило, его данные впоследствии подтверждаются.

Ранее в этом месяце Гескин поделился с пользователями интернета другими сведениями о грядущих iPhone. Согласно этим данным, новинка с OLED-экраном получит четыре цветовых решения, в том числе зеркальное.

Публикация Forbes

На днях компания по производству чехлов Nodus и сотрудник издания Forbes Гордон Келли (Gordon Kelly) опубликовали рендеры окончательного дизайна iPhone 8. На рендарах показан аппарат с диагональю экрана 5,8 дюйма и рамками вокруг дисплея не шире 4 мм. По данным Forbes, сканер отпечатка пальца будет располагаться сбоку — в кнопке включения/выключения. Келли полагает, что iPhone 8 поступит в продажу по цене $1100-1200.

Дизайнерский концепт iPhone 8

Другие источники называют еще два варианта расположения сканера отпечатка пальца: на задней панели, как у популярных китайских смартфонов, или на дисплее. Forbes пишет, что Apple уже владеет технологией встраивания сенсора в дисплей, но этот процесс пока что слишком трудоемкий для внедрения в массовое производство. Некоторые утечки предполагают, что идентификация пользователя будет проходить посредством распознавания лица, а не отпечатка пальца.

Что еще известно об iPhone 2017 года

Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него будет больше – 5,8 дюйма против 5,5 дюйма. Для дисплея, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Дисплей, возможно, будет безрамочным — он будет огибать камеру и динамик в верхней части корпуса. Разъема 3,5 мм и кнопки домой ожидаемо не будет. Если iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8, у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут какие-то 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности.

Возможно, Apple заключит аппарат в стеклянный или керамический корпус, что даст возможность реализовать технологию беспроводной зарядки. Вероятно также, что смартфон будет оснащен стереодинамиком. Презентация новинки ожидается в сентябре, но издание Bloomberg утверждает, что разработчики отстали от графика, и событие следует ожидать с октябре-ноябре.