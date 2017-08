iPhone 8 обмеряли и показали во всех подробностях. Видео

В сети появилось видео, на котором iPhone 8 не только показан со всех сторон, но и обмерян с помощью штангенциркуля. Аппарат оказался меньше iPhone 7 Plus, несмотря на то, что диагональ экрана у него больше. Видео подтверждает версию о безрамочном дисплее.

Утечка от OnLeaks

Пользователь интернета OnLeaks выложил на YouTube «живое» видео, на котором во всех ракурсах показан финальный образец грядущего iPhone 8. OnLeaks известен по ряду прошлых утечек – в частности, несколько дней назад он выложил в сеть также «живые» фото iPhone 8. Судя по всему, на видео представлен точно такой же аппарат.

Итоговый iPhone 8 имеет практически безрамочный экран – с выемкой, огибающей динамик и фронтальную камеру. Вид экрана подтверждает версию об отказе Apple от физической кнопки «Домой». В левом углу тыловой панели расположены друг над другом два объектива основной камеры.

На видео также показано, как измеряется корпус устройства. Его габариты составляют 143,5 x 71 x 7,5 мм. Аппарат получился больше, чем iPhone 7, размеры которого равны 138,3 x 67,1 x 7,1 мм. Однако он меньше iPhone 7 Plus, габариты которого составляют 158,2 x 77,9 x 7,3 мм.

Предполагаемые характеристики

Несмотря на то, что iPhone 8 меньше iPhone 7 Plus, диагональ экрана у него будет больше – 5,8 дюйма против 5,5 дюйма. Для дисплея, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Также новинке пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.

Грядущий iPhone 8 был обмерян перед камерой



Предположительно, новый iPhone не будет иметь аппаратной кнопки «Домой» – ее функцию возьмет на себя участок экрана, под которым к тому же будет находиться сканер отпечатка пальца. Возможно, Apple заключит аппарат в стеклянный или керамический корпус, что даст возможность реализовать технологию беспроводной зарядки. Подобные смелые предположения аргументируются тем, что в этом году iPhone празднует 10-летний юбилей, и компания захочет как-то отметить это в дизайне нового продукта.

Другие версии

Однако выпуск iPhone 8 в текущем году противоречит стандартной очередности, которой Apple придерживается в разработке смартфонов. Выпустив iPhone с новым порядковым номером, через год она обычно презентует модель под этим же номером, но с добавлением буквы S, и только еще один год спустя меняет цифру в названии.

Это согласуется с утверждениями тайваньских инсайдеров из партнерских компаний Apple, которые предсказывают этой осенью релиз iPhone 7s и 7s Plus, внешне похожих на iPhone 7 и 7 Plus, но с несколько улучшенными характеристиками, в частности, с процессором A11. Существует также версия, что в этом году iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8. В этом случае у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно. iPhone 8 с OLED-экраном при таком раскладе будет стоить свыше $1 тыс.