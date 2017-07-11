Сбербанк свернул скандальную полумиллиардную закупку ВКС

Вызвавшая нарекания представителей рынка закупка Сбербанком ВКС-системы за 480 млн руб. — в связи с ее предполагаемой «заточенностью» под конкретного вендора — была отменена заказчиком. В планах банка перезапуск процедуры, к которому претенденты на контракт относятся с осторожностью.

Отмена ВКС-тендера Сбербанка

Сбербанк, в конце июня 2017 г. отложивший на пять месяцев дату выбора поставщика видеоконференцсвязи, свернул проблемный тендер по данной тематике вовсе. Это следует из протокола отказа от проведения конкурса, размещенного банком на сайте госзакупок. Тендер был запущен 9 ноября 2016 г. с начальной ценой контракта в 481 млн руб. Заявки от претендентов после ряда корректировок сроков принимались до 30 января 2017 г. Итоги тендера изначально планировалось подвести до 30 июня, однако 28 июня эта дата была изменена на 1 ноября, а теперь и она полностью утратила актуальность.

В протоколе Сбербанка причиной отмены конкурса указана «необходимость внесения изменений в техническое задание и методику оценки» заявок. На вопрос CNews, что именно может измениться в данных разделах конкурсной документации, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что планируется осуществить оптимизацию «в целях снижения совокупной стоимости владения и улучшения качества требуемого решения».

Отметим, что на отмененный тендер успели податься «Ростелеком» с ценой предложения в 477,7 млн руб., «Труконф», который заявил 259,5 млн руб., «Айти» — 481 млн руб., «Спирит корп» — 479,7 млн руб., «Нетвелл» 480,7 млн руб., «Марвис» («дочка» «Марвела») — 481 млн руб., «Техкомпания Хуавей» — 359,8 млн руб.

Сбербанк отменил тендер на поставку ВКС, чтобы скорректировать ТЗ и методику оценки заявок

По данным CNews, «Спирит» закономерно предложил заказчику свое решение Videomost, его же прописали в своих заявках «Ростелеком» и «Айти». «Труконф» и Huawei опять же очевидно вышли на тендер с собственными решениями. С большой долей вероятности «Марвис» предложил Avaya, а «Нетвелл» — ВКС российской компании Mind, хотя источник CNews и допускает, что возможно здесь все произошло наоборот.

Информация об отмене процедуры появилась на сайте госзакупок 7 июля 2017 г. На момент выхода материала информации о перезапуске тендера на этом ресурсе размещено не было.

Скандальная закупка

Данный тендер попал в поле зрения CNews еще два месяца назад, когда в редакцию обратился один из участников рынка с заверением, что тендерная документация Сбербанка была прописана под конкретного вендора — Mind.

В качестве одного из примеров было приведено обязательное требование о том, что минимальный набор внешних интерфейсов должен включать доступ к некоему протоколу SOAP, в то время как SOAP API управления сервером конференций, по заверению респондента CNews, имеется только у решений Mind. Также по словам участника рынка, составители тендерной документации зачастую пользовались терминологией, принятой только у этого вендора, например, именуя виртуальные ячейки переговоров «комнатами».

Респондент CNews признавал, что в более поздних версиях конкурсной документации заказчик внес определенные изменения, которые с одной стороны номинально позволили претендовать на контракт поставщикам других решений, но с другой «не изменили общую картину».

Отметим, что, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Майнд лабс.» было зарегистрировано в мае 2003 г. Двадцатипроцентная доля в нем принадлежит ОАО «Открытие холдинг», а остальные 80% числятся за Алексеем Королевым, но при этом в настоящий момент находятся в залоге со сроком обременения до 29 декабря 2017 г. у ПАО «Банк "Финансовая корпорация открытие"».

Официальная критика представителей рынка

Директор по развитию Trueconf (участник тендера) Дмитрий Одинцов отметил в разговоре с CNews, что его компанию приятно удивила новость о перезапуске конкурса. «Мы подозреваем, что изначально он был подготовлен для конкретного известного поставщика, хотя и прошел несколько итераций, изменений и переносов», — пояснил он причину этого удивления.

«Отдельно стоит отметить, что как только мы предложили адекватную цену (мы считаем, что изначально цена была чрезмерно завышена), в конкурсе начали происходить странные вещи, — продолжает он. — Например, была пересмотрена методика испытаний — с целью не допустить наше решение к участию, хотя оно было специально модифицировано для соответствия всем требованиям заказчика».

По убеждению Одинцова, только благодаря прямому обращению его компании в службу безопасности и к руководству Сбербанка удалось остановить «этот произвол». «Единственное наше опасение — это то, что, получив полную информацию о нашем продукте, техническое задание будет пересмотрено с учетом заградительного функционала, совершенно не нужного банку».

Директор по маркетингу Spirit (также участник тендера) Надежда Алябьева сообщила CNews, что, по ее данным, ВКС-конкурс в Сбербанке готовился больше года. С ее точки зрения, техзадание в тендерной документации было написано так, что решению ее компании Videomost было трудно ему соответствовать. «Тем не менее, мы напряглись и ускорились в нашей разработке, и Videomost успешно прошел техническую квалификацию Сбербанка (первый этап конкурса), — говорит она. — А вот некоторые другие участники не смогли удовлетворить техническим требованиям, включая “Труконф”».

Что конкретно может измениться в документации тендера после его перезапуска, Алябьева прогнозировать не берется, но заверяет, что ее компания постарается принять участие в новой процедуре.

Что именно пытается закупить Сбербанк

В последней версии техзадания отмененного тендера Сбербанка говорится, что необходимая организации ВКС-система должна обеспечить предоставление пользователям комплексного видеокоммуникационного сервиса для проведения совещаний, семинаров, видеоконференций, вебинаров, совместной работы над проектами и с документами.

В ходе проекта ВКС-система должна быть горизонтально масштабирована с первоначальных 4,4 тыс. портов на 19 тыс. одновременных портов HD 720p@30, 13,72 тыс. из которых должны быть предназначены для подключения веб- и мобильных клиентов, 5,28 тыс. — для подключения H.323/SIP-устройств.

Контракт с поставщиком системы подразумевает поставку ПО, работы по внедрению и настройке системы, а также услуги по ее постгарантийной технической поддержке.