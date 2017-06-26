Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев анонимайзеров блокировать доступ к запрещенным в России ресурсам, а владельцев поисковых систем — фильтровать ссылки на такие ресурсы из поисковой выдачи. Эксперты критикуют данный законопроект.

Госдума отрегулирует анонимайзеры и поисковики

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о регулирование деятельности сервисов, предназначенных для получения доступа к интернет-сайтам в обход официальных блокировок, а также об исключении из выдачи поисковых систем ссылок на заблокированные ресурсы. Авторами законопроекта выступили депутаты Александр Ющенко (фракция КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

Какое понятие анонимайзеров будет в законе

Документ представляет собой поправки к закону «Об информации, ИТ и защите информации». Законопроект вводит обязательства для «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных сетей и программ для ЭВМ, а также владельцев информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети интернет, предназначенных для получения доступа с территории России» к сетям и программам.

Депутаты хотят пресечь обходы блокировок сайтов через анонимайзеры

Под данное определение должны попасть сервисы, предоставляющие возможность непрямого доступа к интернет-ресурсам: анонимайзерам, прокси-серверам, VPN, туннелям, браузерам с функцией доступа «в обход» (Tor, Opera, «Яндекс.браузер») и др. Такие сервисы изначально предназначались для выхода в интернет со скрытием своего IP-адреса, но после введения в России в 2012 г. Реестра запрещенных сайтов обрели массовую популярность для обхода таких ограничений.

Что будет, когда Роскомнадзор найдет анонимайзер

Законопроект предполагает, что Роскомнадзор — ведомство, которое ведет Реестр запрещенных сайтов, — будет осуществлять мониторинг такого рода сервисов и включать их в отдельный реестр. Владельцам соответствующих ресурсов будет предоставлен доступ к Реестру запрещенных сайтов, и они должны будут блокировать для российских пользователей выход на такие сайты.

Когда Роскомнадзор обнаружит анонимайзер или другой подобного рода ресурс, он направит запрос его хостинг-провайдеру для получения контактных данных его владельца. Хостинг-провайдер должен будет ответить информацию в течение трех дней. Далее Роскомнадзор пошлет запрос владельцу этого ресурса на включение его в вышеупомянутый реестр. Если владелец в течение 30 дней не ответит Роскомнадзору и не примет меры для блокирования доступа российских пользователей к запрещенным сайтам, ведомство заблокирует к нему доступ с территории России.

Новые обязанности для поисковых систем

Кроме того, законопроект вводит обязательство владельцев поисковых систем исключать из выдачи ссылки на ресурсы, попавшие в Реестр запрещенных сайтов. Владельцам поисковиков также предоставят доступ к Реестру запрещенных сайтов.

Одновременно в Кодекс об административных правонарушениях вводятся штрафы для нарушителей. Для владельцев поисковых систем за неполучение доступа к Реестру запрещенных сайтов и за неосуществление фильтрации ссылок на запрещенные ресурсы штрафы составят p5 тыс. для физических лиц, p50 тыс. для должностных лиц и от p500 тыс. до p700 тыс. для юридических лиц. Для владельцев анонимайзеров и других подобного рода сервисов штрафы за непредоставление Роскомнадзору информации о себе штрафы составят от p10 тыс. до p30 тыс. для физических лиц и от p50 тыс. до p300 тыс. для юридических лиц.

Интернет-эксперты критикуют законопроект

Координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк сомневается в реальности исполнения требований данного законопроекта. «Многообразие средств обхода блокировок слишком велико, причем речь идет не только об анонимайзерах, работающих через веб-браузер, но и о сервисах, использующих разнообразное ПО, — говорит Козлюк. — Опыт Китая показывает, что заблокировать все из них нереалистично. Кроме того, сервисы, попавшие под блокировку в России, будут искать различные обходные пути для своих российских пользователей».