CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения
Выручка топ-10 поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2016 г. увеличилась на 18% и достигла ₽3,1 млрд. Крупнейшие системные интеграторы постепенно отвоевывают рынок у компаний, традиционно специализирующихся на разработке и внедрении ИТ-решений для медицины. CNews выяснил, кто же сегодня создает региональные сегменты ЕГИСЗ.
Сколько стоит ИТ в здравоохранении
Совокупная выручка первой десятки участников рейтинга CNewsPublichealth: Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения по итогам 2016 г. увеличилась на 18% по сравнению с 2015 г. и составила ₽3,1 млрд. Еще несколько лет назад в сфере информатизации здравоохранения работали исключительно специализированные разработчики, чья выручка на 100% зависела от проектов, реализованных на этом рынке.
После того, как темой создания e-Health всерьез заинтересовалось государство, а значит, деньги на ИТ появились сначала у медучреждений, а затем и в региональных бюджетах, подразделения, отвечающие за реализацию проектов в сфере здравоохранения, стали открываться у крупных российских ИТ-интеграторов. И хотя их доля в общей выручке компании пока невелика, например, у «Крок» (12 место в CNews100) она составляет всего 2,8%, у «Форс» (25 место в CNews100) – 1,4%, «Хост» (98 место в CNews 100) – 13%, интеграторы составляют примерно половину участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение 2016 г. Более того, на их долю приходится 75% совокупной выручки участников рейтинга.
CNewsPublichealth: Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения 2016
|№
|Компания
|Город
|Выручка от проектов в здравоохранении в 2016 г. с НДС, ₽ млн
|Выручка от проектов в здравоохранении в 2015 г. с НДС, ₽ млн
|Рост выручки 2016/2015, %
|1
|Крок
|Москва
|795,9
|820,6
|-3%
|2
|Барс Груп
|Казань
|593,5
|451
|31,6%
|3
|Программный продукт
|Москва
|402
|247
|62,8%
|4
|Парус
|Москва
|397,8
|370,7
|7,3%
|5
|Нетрика
|Санкт-Петербург
|225,9
|119,5
|89%
Источник: CNews Analytics, 2017Перейти к полной таблице
Первую пятерку рейтинга формируют также не специализированные игроки рынка, а интеграторы – «Крок» (₽795,9 млн), «Барс Груп» (₽593,5 млн), «Программный продукт» (₽402 млн), «Парус» (₽397,8 млн) и «Нетрика» (₽225,9 млн). В топ-10 входят 4 компании, для которых информатизация здравоохранения является основным видом бизнеса, – «СП.Арм» (₽209,5 млн), «Смарт Дельта Системс» (₽209 млн), «Комтек» (₽102,3 млн) и «СофТраст» (₽87,9 млн). Конечно, такая картина во многом определяется тем, что крупные системные интеграторы уже много лет раскрывают свою выручку, в то время как большинство компаний, работающих на локальных рынках, только начинают привыкать к участию в отраслевых рейтингах.
Кто создает регсегменты ЕГИСЗ
Работы по информатизации здравоохранения ведутся в нескольких направлениях. Во-первых, это внедрение информационных систем, обеспечивающих автоматизацию основной деятельности медучреждений – МИС, ЛИС, PACS, и создание на их базе различных электронных сервисов, например, записи на прием к врачу. Во-вторых, автоматизация административно-хозяйственной деятельности – бухгалтерского, кадрового, складского учета, внедрение систем мониторинга, регистров и систем защиты информации и пр. И, в-третьих, интеграция всех этих решений на региональном уровне – создание так называемого регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (РС ЕГИСЗ) с последующим подключением к единому федеральному ресурсу.
Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения: проекты внедрения
|Участие в создании РС ЕГИСЗ
|Работы вне создания РС ЕГИСЗ
|№
|Компания
|Сфера деятельности
|Число регионов
|Названия регионов
|Количество автоматизированных МО
|Число регионов
|Количество автоматизированных МО
|Автоматизация основной деятельности
|1
|РТ Лабс
|Разработка ПО, системная интеграция
|12
|Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская, Курганская, Свердловская, Нижегородская область, Республика Алтай, Оренбургская, Калужская область, Республика Мордовия, Владимирская область, Республика Дагестан
|802
|4
|4
|2
|Нетрика
|Разработка ПО, системная интеграция, ИТ-услуги
|11
|Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Курская область, республики Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край
|1 249
|2
|2
|3
|Сван
|Разработка ПО, системная интеграция, ИТ-услуги
|9
|Пермский край, республики Башкортостан, Карелия, Хакасия, Крым, Астраханская, Псковская, Свердловская, Пензенская области
|814
|2
|29
|4
|БАРС Груп
|Разработка ПО, ИТ-услуги
|7
|Калининградская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Томская, Челябинская область
|596
|25
|1 266
|5
|Пост Модерн Текнолоджи
|Разработка ПО, ИТ-услуги
|6
|Курская, Тверская, Мурманская, Магаданская, Амурская обл., Хабаровский край
|283
|879
Источник: CNews Analytics, 2017
Наиболее сложными и масштабными являются проекты создания РС ЕГИСЗ, которые сегодня с большим или меньшим успехом реализуются практически во всех российских регионах. Лидером рейтинга CNews Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения: проекты внедрения стал системный интегратор «Ростелеком» «РТ Лабс», который создает регсегменты в 12 субъектах федерации. На втором месте «Нетрика», работающая в 11 регионах, на третьем – пермская компания «Сван» (9 регионов).
Подробнее об информатизации здравоохранения читайте в обзоре «ИТ в здравоохранении 2017».