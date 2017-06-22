CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения

Выручка топ-10 поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2016 г. увеличилась на 18% и достигла ₽3,1 млрд. Крупнейшие системные интеграторы постепенно отвоевывают рынок у компаний, традиционно специализирующихся на разработке и внедрении ИТ-решений для медицины. CNews выяснил, кто же сегодня создает региональные сегменты ЕГИСЗ.

Сколько стоит ИТ в здравоохранении

Совокупная выручка первой десятки участников рейтинга CNewsPublichealth: Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения по итогам 2016 г. увеличилась на 18% по сравнению с 2015 г. и составила ₽3,1 млрд. Еще несколько лет назад в сфере информатизации здравоохранения работали исключительно специализированные разработчики, чья выручка на 100% зависела от проектов, реализованных на этом рынке.

После того, как темой создания e-Health всерьез заинтересовалось государство, а значит, деньги на ИТ появились сначала у медучреждений, а затем и в региональных бюджетах, подразделения, отвечающие за реализацию проектов в сфере здравоохранения, стали открываться у крупных российских ИТ-интеграторов. И хотя их доля в общей выручке компании пока невелика, например, у «Крок» (12 место в CNews100) она составляет всего 2,8%, у «Форс» (25 место в CNews100) – 1,4%, «Хост» (98 место в CNews 100) – 13%, интеграторы составляют примерно половину участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение 2016 г. Более того, на их долю приходится 75% совокупной выручки участников рейтинга.

CNewsPublichealth: Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения 2016

№ Компания Город Выручка от проектов в здравоохранении в 2016 г. с НДС, ₽ млн Выручка от проектов в здравоохранении в 2015 г. с НДС, ₽ млн Рост выручки 2016/2015, % 1 Крок Москва 795,9 820,6 -3% 2 Барс Груп Казань 593,5 451 31,6% 3 Программный продукт Москва 402 247 62,8% 4 Парус Москва 397,8 370,7 7,3% 5 Нетрика Санкт-Петербург 225,9 119,5 89%

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Первую пятерку рейтинга формируют также не специализированные игроки рынка, а интеграторы – «Крок» (₽795,9 млн), «Барс Груп» (₽593,5 млн), «Программный продукт» (₽402 млн), «Парус» (₽397,8 млн) и «Нетрика» (₽225,9 млн). В топ-10 входят 4 компании, для которых информатизация здравоохранения является основным видом бизнеса, – «СП.Арм» (₽209,5 млн), «Смарт Дельта Системс» (₽209 млн), «Комтек» (₽102,3 млн) и «СофТраст» (₽87,9 млн). Конечно, такая картина во многом определяется тем, что крупные системные интеграторы уже много лет раскрывают свою выручку, в то время как большинство компаний, работающих на локальных рынках, только начинают привыкать к участию в отраслевых рейтингах.

Кто создает регсегменты ЕГИСЗ

Работы по информатизации здравоохранения ведутся в нескольких направлениях. Во-первых, это внедрение информационных систем, обеспечивающих автоматизацию основной деятельности медучреждений – МИС, ЛИС, PACS, и создание на их базе различных электронных сервисов, например, записи на прием к врачу. Во-вторых, автоматизация административно-хозяйственной деятельности – бухгалтерского, кадрового, складского учета, внедрение систем мониторинга, регистров и систем защиты информации и пр. И, в-третьих, интеграция всех этих решений на региональном уровне – создание так называемого регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (РС ЕГИСЗ) с последующим подключением к единому федеральному ресурсу.

Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения: проекты внедрения

Участие в создании РС ЕГИСЗ Работы вне создания РС ЕГИСЗ № Компания Сфера деятельности Число регионов Названия регионов Количество автоматизированных МО Число регионов Количество автоматизированных МО Автоматизация основной деятельности 1 РТ Лабс Разработка ПО, системная интеграция 12 Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская, Курганская, Свердловская, Нижегородская область, Республика Алтай, Оренбургская, Калужская область, Республика Мордовия, Владимирская область, Республика Дагестан 802 4 4 2 Нетрика Разработка ПО, системная интеграция, ИТ-услуги 11 Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Курская область, республики Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край 1 249 2 2 3 Сван Разработка ПО, системная интеграция, ИТ-услуги 9 Пермский край, республики Башкортостан, Карелия, Хакасия, Крым, Астраханская, Псковская, Свердловская, Пензенская области 814 2 29 4 БАРС Груп Разработка ПО, ИТ-услуги 7 Калининградская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Томская, Челябинская область 596 25 1 266 5 Пост Модерн Текнолоджи Разработка ПО, ИТ-услуги 6 Курская, Тверская, Мурманская, Магаданская, Амурская обл., Хабаровский край 283 879

Источник: CNews Analytics, 2017 Смотреть полностью

Наиболее сложными и масштабными являются проекты создания РС ЕГИСЗ, которые сегодня с большим или меньшим успехом реализуются практически во всех российских регионах. Лидером рейтинга CNews Крупнейшие поставщики ИТ для здравоохранения: проекты внедрения стал системный интегратор «Ростелеком» «РТ Лабс», который создает регсегменты в 12 субъектах федерации. На втором месте «Нетрика», работающая в 11 регионах, на третьем – пермская компания «Сван» (9 регионов).

Подробнее об информатизации здравоохранения читайте в обзоре «ИТ в здравоохранении 2017».