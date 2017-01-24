Информатизация пока усложняет работу врача

В то время как Минздрав рапортует об очередном успешно завершенном этапе развития ЕГИСЗ, пациенты большинства регионов смогли оценить только одно преимущество информатизации – удаленную запись на прием. Медицинские информационные системы не упростили, а наоборот, усложнили работу врачей, которые теперь вынуждены вносить информацию не только в бумажную, но и в электронную карту. Причины все те же – нехватка законов и денег.

По данным Минздрава, в 2016 г. успешно завершился очередной этап развития ЕГИСЗ. К интегрированной электронной медицинской карте (ИЭМК) подключились 7076 (40,5% от общего числа) медучреждений из 81 субъекта Федерации, при этом сведения в нее передают 6811 (39% от общего числа) медицинских организаций из 66 регионов. Соответствующие рекомендациям Минздрава медицинские информационные системы (МИС) используются в 65 регионах, к ним подключено 70,5% автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

Филипп Миронович
член совета директоров «Робомед»

Филипп Миронович: После внедрения BPM доход клиники увеличивается в среднем на 20%

С точки зрения бизнес-процессов, здравоохранение – очень сложная отрасль, в которой задействовано множество разноплановых специалистов, от результатов работы которых зависит эффективность организации в целом. Именно поэтому здесь необходимо внедрять BPM-системы, уверен Филипп Миронович, член совета директоров «Робомед».

читать полное интервью

Константин Суслов
генеральный директор «Хост»

Константин Суслов: Больницы ищут средства на зарплату врачам, а не компьютеры

Уровень информатизации здравоохранения в регионах России чрезвычайно разный. В то время как столичная ЕМИАС получает международное признание, другие регионы только пытаются автоматизировать медицинские учреждения. О том, каких успехов удалось достичь российскому e-Health и кто от этого выиграл, в интервью CNews рассказал Константин Суслов, генеральный директор «Хост».

читать полное интервью

ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31»

Посещая любое медицинское учреждение, будь то коммерческий медицинский центр, больница или сеть лабораторий, мы формируем впечатление о нем на основании того, что видим и чувствуем – оформление, персонал, организации логистики, отношения врача. За скобками часто остается весь бэк-офис, призванный обеспечить надежное и бесперебойное выполнение всех повседневных технологических процессов клиники ради комфортной работы медицинского персонала и, как следствие, качественного оказания медицинской помощи.

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото Depositphotos.com

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS