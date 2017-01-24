ИТ в здравоохранении 2017

В 2016 г. к интегрированной электронной медицинской карте (ИЭМК) подключились 40,5% медучреждений из 81 субъекта Федерации, при этом сведения в нее передают 39% медицинских организаций из 66 регионов. Медицинские информационные системы (МИС) используются в 65 регионах, к ним подключено 70,5% автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Тем не менее в большинстве регионов полноценно заработал, пожалуй, всего один сервис – запись на прием к врачу. Необходимость ведения записей о приеме пациентов и выписки рецептов в бумажном виде практически сводит на нет все преимущества внедрения электронной медицинской карты. Причины столь медленной реализации программы информатизации здравоохранения все те же – нехватка законов и денег.

31.05.2017