Информатизация пока усложняет работу врача
В то время как Минздрав рапортует об очередном успешно завершенном этапе развития ЕГИСЗ, пациенты большинства регионов смогли оценить только одно преимущество информатизации – удаленную запись на прием. Медицинские информационные системы не упростили, а наоборот, усложнили работу врачей, которые теперь вынуждены вносить информацию не только в бумажную, но и в электронную карту. Причины все те же – нехватка законов и денег.
По данным Минздрава, в 2016 г. успешно завершился очередной этап развития ЕГИСЗ. К интегрированной электронной медицинской карте (ИЭМК) подключились 7076 (40,5% от общего числа) медучреждений из 81 субъекта Федерации, при этом сведения в нее передают 6811 (39% от общего числа) медицинских организаций из 66 регионов. Соответствующие рекомендациям Минздрава медицинские информационные системы (МИС) используются в 65 регионах, к ним подключено 70,5% автоматизированных рабочих мест медицинских работников.