Пользователи «Мегафона» и Yota сидят без связи. В сети сбой федерального масштаба

Абоненты «Мегафона» испытывают серьезные проблемы с мобильной связью. Речь идет как о Москве, так и о ряде других городов. Пострадала также и сеть Yota.

Сбой в сети «Мегафон»

В сети «Мегафон» 19 мая 2017 г. происходит серьезный сбой. Об этом свидетельствует многочисленные жалобы в социальных сетях, а также данные сотрудников редакции CNews, у которых сегодняшним утром не работают номера «Мегафона». Перебои со связью зафиксированы в разных районах Москвы.

Речь идет, в первую очередь, о голосовой связи: абоненты не могут осуществлять и принимать вызовы, также существуют проблемы с регистрацией в сотовой сети. Некоторые пользователи жалуются и на проблемы в работе мобильного интернета.

Регионы пострадали вместе со столицей

Сбой касается не только Москвы. По данным руководителя проекта Mobile Speed Raiting Сергея Вильянова, жалобы от абонентов «Мегафона» поступают из разных городов, особенно расположенных в Поволжье: Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Казани, а также из Рязани.

Абоненты «Мегафона» из Сибири также сообщили о сбое. А вот в петербургском «Мегафоне» заверили, что проблем со связью сегодня не наблюдается.

В сети оператора «Мегафон» многочасовой сбой

В пресс-службе «Мегафона» признали факт сбоя, который затронул Москву и «несколько других городов». По данным компании, наблюдаются временные сложности с голосовой связью, которые привели к снижению успешности дозвона на 30%.

Оператор обещает восстановить связь в ближайшее время. Кроме того, в «Мегафоне» уверяют, что мобильный интернет продолжает работать, а, значит, есть возможность осуществлять звонки через мессенджеры.

У абонентов Yota также проблемы

Проблемы есть и виртуального оператора «Скартел» (бренд Yota), работающего на сети «Мегафона». Пресс-служба оператора сообщила, что сбои отмечаются как в Москве, так и в других городах «Технические специалисты уже проводят восстановительные работы, в ближайшее время проблема будет полностью решена». – заявили в компании.

В социальных сетях также стали поступать жалобы, что сбои происходят не только у «Мегафона», но вообще у всех сотовых сетей. Однако представители других операторов – «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 – заверили, что проблем со связью у них нет.

Дополнение. Причины сбоя

После публикации этого материала CNews выяснил, что причиной сбоя в «Мегафоне» стали проблемы с работой системы HLR - базы данных об абонентах. Как рассказал CNews источник на телекоммуникационном рынке, в столице проводились работы по модернизации системы. Когда же «Мегафон» переключил столичных пользователей на свой центр обслуживания абонентов в Самаре, то он не справился. От этого пострадали и поволжские регионы, говорит собеседник CNews.