Перекупленные LeEco топ-менеджеры Samsung бегут с новой работы

LeEco задерживает зарплату и не платит бонусы своим американским сотрудникам. Топ-менеджеры, которых компания переманила у Samsung, уволились через год. Руководители американского подразделения жалуются, что китайское начальство не дает им свободы действий на их домашнем рынке. LeEco ищет деньги на серийное производство электромобиля, представленного в январе.

LeEco задерживает зарплаты

Китайская компания LeEco задержала зарплату своим американским сотрудникам, сообщает издание Bloomberg. Обычно они получают часть зарплаты в середине месяца, еще часть – в конце. Но в этот раз компания объявила работникам, что выплата состоится не 31 марта, а 4 апреля. Руководство пояснило это тем, что требуется время на перевод средств из Китая. Однако известно, что LeEco, демонстрировавшая бурный рост по нескольким направлениям в последние полтора года, испытывает финансовые трудности.

Охота за головами

Точно неизвестно, сколько человек насчитывает сейчас американский штат LeEco. Однако в октябре 2016 г. гендиректор компании Цзя Юэтин (Jia Yueting) упоминал, что компания наняла в США уже более 500 сотрудников, и их количество растет каждую неделю.

Чтобы укомплектовать американский штат, LeEco сманила нескольких руководителей из Samsung Electronics. В их число вошли специалист по маркетингу Тодд Пендлтон (Todd Pendleton) и старший вице-президент Шон Вильямс (Shawn Williams). Однако оба перебежчика покинули LeEco, проработав там около года. Об этом свидетельствуют инсайдерские данные и страница Вильямса в соцсети LinkedIn. LeEco также сманила одного из топ-менеджеров Qualcomm, сделав его главой своего отдела исследований и разработок.

Под китайским руководством

Задержка зарплаты вызвала беспокойство персонала, особенно на фоне того, что в последние месяцы из американского подразделения ушло несколько руководителей, пишет Bloomberg. Кроме того, в конце 2016 г. часть сотрудников не получила ежегодные бонусы, сообщают инсайдеры.

У менеджеров американского подразделения есть и другие причины для недовольства. Например, им приходится постоянно отчитываться перед китайским начальством, которое плохо понимает условия американского рынка, что подтверждают и бывшие, и нынешние сотрудники компании. Цзя самостоятельно принимает большинство решений, вместо того, чтобы разрешить американцам действовать на свое усмотрение на их домашнем рынке.

Faraday Future

Помимо всего прочего, LeEco развивает в США проект по созданию электромобиля, который смог бы составить конкуренцию продукции Tesla. Разработкой авто занимается подразделение Faraday Future. В январе компания представила на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе готовый к серийному производству электромобиль FF 91 мощностью 1050 лошадиных сил.

Гендиректор LeEco Цзя Юэтин ограничивает свободу действий американского подразделения компании

Однако и Faraday Future испытывает трудности. Строительство завода по производству электромобилей в Неваде, остановленное осенью 2016 г. из-за долгов, до сих пор не возобновлено. Проект второго завода в Калифорнии заморожен. Когда в конце 2016 г. американские менеджеры подняли вопрос о финансовых трудностях Faraday Future, Цзя посоветовал им и дальше расходовать средства так, как они делали до этого.

Большинство сотрудников финансового отдела Faraday Future покинули компанию в 2016 г. Недавно вендор нанял сразу нескольких новых работников, сообщили два инсайдера Bloomberg. В частности, в марте к Faraday Future присоединился Стефан Краузе (Stefan Krause), пришедший из Deutsche Bank. Ему дали задание получить средства от американских инвесторов и укомплектовать личный состав финансового отдела. Под его руководством компания ищет деньги на серийный выпуск FF91.

Проблемы LeEco

О финансовых проблемах LeEco Цзя Юэтин заявил в ноябре 2016 г. в открытом письме сотрудникам компании. В качестве причины он указал чрезмерно быстрый рост по всем направлениям сразу – проще говоря, приобретение материнской телекомпанией Leshi автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Миллионер обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.

В январе 2017 г. LeEco заявила, что с финансовыми трудностями покончено. Вендору удалось привлечь около $2,18 млрд инвестиций от китайской компании-девелопера Sunac China и $260,93 млн от других инвесторов. За полученные средства LeEco расплатилась акциями, это была крупнейшая продажа бумаг в истории компании. Цзя заявил, что деньги будут потрачены на конкуренцию с интернет-компаниями Baidu, Alibaba и Tencent.