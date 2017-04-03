«Ростелеком» закупает беспилотники

«Ростелеком» собирается закупить 5 самолетных дронов и 1 беспилотный коптер для наблюдения за местностью и создания электронных карт. Стартовая цена закупки – 19,6 млн. руб. Полученные данные «Ростелеком» планирует сбывать покупателям из государственного и частного сектора.

«Ростелеком» закупает дроны

«Ростелеком» собирается приобрести шесть беспилотных летательных аппаратов для своего филиала в Белгороде на сумму p19,6 млн. Пять из них относятся к самолетному типу, еще один является коптером, то есть способен взлетать и садиться вертикально. Информация о закупке была размещена на сайте компании.

Поставщик, который получит контракт, должен будет предоставить не только дроны, но и сопутствующую аппаратуру, а также необходимое ПО. Он же возьмет на себя ответственность за гарантийный сервис. Кроме того, подрядчик обучит сотрудников «Ростелекома» работать с дронами, вплоть до самостоятельной ликвидации мелких неполадок.

Технические особенности и цены

На самолетном дроне должно быть две камеры – фотокамера и мультиспектральная камера. От фотокамеры требуется разрешением не менее 24 МП, полноразмерная матрица CMOS и объектив 35 мм F/2. Мультиспектральная должна иметь разрешение не менее 20 МП и объектив не менее 20 мм, а также регистрировать диапазон 400-1000 нм.

В конструкции дрона-самолета предусмотрен GNSS-приемник с точностью определения координат не хуже 10 см в пространстве и 1 мс во времени. На беспилотниках будет установлено ПО для создания NDVI-карт и анализа собранных данных. В комплекте поставляется основной и дополнительный аккумулятор и складная катапульта для запуска. Также к дрону прилагается набор запчастей и необходимых инструментов.

Закупленные дроны «Ростелеком» использует для инвентаризации сельхозугодий

Наземная станция управления беспилотником включает в себя ноутбук с предустановленным ПО для планирования полетного задания, модем для связи с дроном, зарядное устройство и транспортировочный кейс. Стартовая цена одного полного комплекта самолетного дрона составляет p2,056 млн с учетом НДС. За специализированное ПО для самолетов «Ростелеком» планирует заплатить p175 тыс., за дополнительные батареи – p88 тыс.

Коптер отличается от самолета тем, что не имеет мультиспектральной камеры. Также к нему прилагается двухосевой сервоподвес. Планируемая стоимость комплекта – p1,912 млн. Еще p50 тыс. планируется потратить на дополнительные батареи и p150 тыс. – на ПО.

Техническое обслуживание одного беспилотника обойдется «Ростелекому» в p35 тыс. независимо от типа. Помимо самих дронов будет закуплен наземный GNSS-приемник стоимостью p600 тыс.

Сфера применения

Сферы использования дронов-самолетов – это точное земледелие, экологический мониторинг, геодезия, лесное и водное хозяйство, охрана природы, градостроительство и землеустройство. Коптер будет использован в градостроительстве и землеустройстве, геодезии, строительстве, горном деле, дорожном хозяйстве, энергетике и водном хозяйстве.

Согласно документации, самолетные дроны будут использоваться для инвентаризации сельхозугодий, создания электронных карт полей и кадастр. С их помощью может проводиться мониторинг техники, состояния посевов и полей под парами, расчет различных индексов.

В частности, применение этих дронов позволит рассчитать вегетационный индекс NDVI, который показывает количество фотосинтетически активной биомассы, а также составить NDVI-карту. Кроме того, самолеты будут использоваться для наблюдения за природными объектами и животными и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

В число задач, которые может выполнит коптер, входит трехмерное проектирование строительных объектов, наблюдение за дорожным покрытием, создание цифровых карт и топографических планов.

Издание «Ведомости» сообщает, что «Ростелеком» намерен создать пилотную зону по обработке данных для сельского, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожного строительства. В случае успеха проект будет реализован в других регионах. В дальнейшем «Ростелеком» собирается продавать полученные данные государственным и частным организациям.