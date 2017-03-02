Выпущен смартфон с батареей более 10000 мАч

На MWC 2017 компания Oukitel показала смартфон Oukitel K10000 Pro, аккумулятор которого имеет емкость 10100 мАч. Это шаг вперед даже по сравнению с моделью Oukitel K10000 с батареей на 10000 мАч. Кроме того, компания представила Oukitel U20 Plus в цвете Jet Black, очень похожий на глянцево-черный iPhone 7.

Oukitel представила Oukitel K10000 Pro

Китайская компания Oukitel оснастила свой новый смартфон Oukitel K10000 Pro аккумулятором емкостью 10100 мАч. Смартфон был продемонстрирован на выставке MWC 2017, которая проходит сейчас в Барселоне. Аппарат может работать без подзарядки неделю, утверждает производитель. При этом он полностью заряжается за два часа с помощью быстрой зарядки 12В/2А.

Oukitel K10000 Pro получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Аппарат создан на базе 8-ядерного процессора MediaTek MT6750T, где ядра архитектуры Cortex-A53 объединены в кластеры по 4 штуки, с частотой до 1 ГГц и 1,5 ГГц соответсвенно. За обработку графики отвечает графический процессор Mali-T860 MP2. Смартфон имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Разрешение основной камеры Oukitel K10000 Pro составляет 16 МП, фронтальной – 8 МП. Устройство работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat. От обычного Oukitel K10000 модель отличается повышенной производительностью, несколько более изящным дизайном и большей емкостью аккумулятора – она выросла с 10000 мАч до 10100 мАч. Цена аппарата пока не сообщается.

Другие новинки Oukitel

Помимо этого компания показала в Барселоне Oukitel 7J73 с аккумулятором на 10000 мАч, заключенный в корпус повышенной прочности. Также был представлен Oukitel K6000 Plus, который представляет собой улучшенную версию Oukitel K6000 Pro.

Oukitel K10000 Pro удивил посетителей MWC 2017 мощной батареей

Наконец, вендор продемонстрировал Oukitel U20 Plus в цветовом решении Jet Black, напоминающий iPhone 7 в том же цвете. Кроме цвета в модели ничего не изменилось: диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение – 1920×1080 пикселей, оперативная и постоянная память – 2 ГБ и 16 ГБ соответственно. Использован 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T, камера на 13 МП и батарея на 3300 мАч. Цена смартфона, «похожего на глянцевый iPhone 7», составляет всего $94,99.

Характеристики Oukitel K10000

Oukitel K10000, на базе которого был создан Oukitel K10000 Pro, был выпущен компанией в декабре 2015 г. Он оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей. Аппарат имеет 4-ядерный 64-разрядный процессор MediaTek MTK6735 с частотой 1 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-T720. Процессор не раз подвергался критике как устаревший уже в момент выпуска смартфона.

Oukitel K10000 располагает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Разрешение фронтальной камеры составляет 2 МП, тыловой – 8 МП. Смартфон имеет два разъема для SIM-карт (Micro-SIM). Вместо одной SIM-карты может быть установлена карта памяти microSD. Есть поддержка LTE-сетей. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop с фирменной графической оболочкой, особенностью которой является поддержка множества экранных жестов.

Емкость аккумулятора устройства составляет 10000 мАч. На момент выпуска это был мировой рекорд для смартфонов. Производитель уверяет, что Oukitel K10000 выдерживает до 15 суток автономной работы в режиме «нормальной эксплуатации». Этот смартфон тоже может заряжать другую электронику через переходник OTG. Например, он сможет полностью зарядить три iPhone 6s Plus, при этом у него самого останется 10% заряда. Цена устройства – порядка p10550.