Заработала «первая в мире» межконтинентальная сеть 5G

Тестовая межконтинентальная сеть пятого поколения между Германией и Южной Кореей выполнена по технологии слайсинга, обеспечивая в роуминге услуги домашней сети с привычным качеством.

5G между континентами: домашние сервисы в роуминге

Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom объявили о развертывании «первой в мире» межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Сеть на базе 5G-платформы разработки компании Ericsson с использованием ряда новых 5G-решений, соединила Германию (Deutsche Telekom) и Южную Корею (SK Telecom).

Особенностью межконтинентальной сети 5G стало использование технологии так называемого «слайсинга» (network slicing) - сетевого сегментирования, которая позволяет операторам настраивать необходимую функциональность и параметры обслуживания в сети 5G, а для абонентов объединенной сети открывает доступ к привычным домашним услугам в роуминге.

«5G – это не просто сеть с более высокой скоростью передачи данных. Технологии 5G обеспечивают наилучший пользовательский опыт в любое время и в любом месте, - сказал технический директор SK Telecom Алекс Джинсанг Чой (Alex Jinsung Choi). - Слайсинг общей сети дает операторам общую платформу, на базе которой можно оказывать абонентам услуги с гарантированным уровнем качества».

Развертывание сетей 5G в глобальном масштабе

Платформа Ericsson 5G Core с технологией слайсинга

Тестовая сеть 5G между Германией и Южной Кореей выполнена на базе коммерческой системы Ericsson 5G Core System с поддержкой технологий сетевого сегментирования. Уже сейчас Ericsson предлагает эту платформу в качестве готового платформенного решения для развертывания сетей пятого поколения.

Платформа Ericsson 5G Core

Ericsson 5G Core System является решением с уже интегрированной поддержкой NFV SDN – виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV) в программно-конфигурируемых сетях (Software-Defined Networking, SDN), в распределенных облачных структурах и с поддержкой сетевого сегментирования. Операторы могут использовать ряд различных сценариев использования 5G в своих сетях.

Платформа Ericsson 5G Core

Так, использование слайсинга объединенной сети DT и SK Telecom позволило Deutsche Telekom запустить компоненты ядра домашней сети 5G в сети SK Telecom, и наоборот – элементы домашней 5G-сети SK Telecom функционируют в сети DT.

Платформа Ericsson 5G Core интересна тем, что может быть развернута на базе уже существующих радиочастотных инфраструктур Ericsson. Система готова для любых вариантов интеграции в глобальном масштабе, включая использование частотных диапазонов ниже 6 ГГц и выше 6 ГГц. Ericsson 5G Core полностью поддерживает передовые 5G-технологии массивных MIMO и многопользовательских MIMO конфигураций.

Платформа Ericsson 5G Core

Дополнительным плюсом системы Ericsson 5G Core является поддержка работы технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в объединенной сети. Так, в ходе тестовых испытаний технический специалист одного из операторов общался с представителями техподдержки гостевой сети с помощью этих технологий. Использование местной оптоволоконной сети и технологии Edge Cloud обеспечили быстрый отклик сети и высокую пропускную способность, необходимые для работы VR и AR.

«Сети 5G необходимы всем отраслям. Сетевое сегментирование имеет большое значение для 5G, поскольку позволяет настраивать виртуальные сети под потребности пользователя. Первая межконтинентальная сеть 5G позволила нам показать, как слайсинг позволяет предоставлять абонентам привычные услуги домашней сети за границей», - сказал старший вице-президент, технический директор и директор по стратегическим вопросам компании Ericsson Ульф Эвальдссон (Ulf Ewaldsson).

Новые модели сотрудничества

Использование сегментирования в сетях 5G позволяет операторам открывать сети своим партнерам, чтобы те могли оказывать услуги своим абонентам, находящимся в роуминге. Для этого операторам необходимо заключить соглашение, в рамках которого в гостевой сети создается сегмент сети другого оператора.

Платформа Ericsson 5G Core

«Нашим абонентам нужно подключение к сети в любой точке мира с одинаковым уровнем качества, - отметил технический директор Deutsche Telekom Бруно Якобферборн (Bruno Jacobfeuerborn). – Сетевое сегментирование играет важнейшую роль в обеспечении поддержки множества услуг пятого поколения».

Примерный роадмэп развития сетей 5G

В соглашении должны быть предусмотрены такие аспекты, как обеспечение работы технологий доступа (сотовой и фиксированной связи) в сегменте чужой сети и поддержка пользовательских приложений. Размещение ресурсов Edge Cloud в гостевой сети позволяет выполнять бизнес-функции, для работы которых требуется высокая пропускная способность и быстрый отклик.