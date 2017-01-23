Nokia выпускает «планшет-монстр». Подробности

Стали известны подробности о будущей новинке под брендом финской Nokia – планшете с диагональю 18,4 дюйма и восьмиядерным процессором.

Характеристики «монстра»

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, готовит к выпуску «планшет-монстр, который затмит славу iPad». Некоторые сведения об устройстве были обнародованы бенчмарком GFXBench.

Как ожидается, планшет будет оснащен восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 540 (действует, по данным бенчмарка, на 30% быстрее, чем Adreno 530 в Snapdragon 821), работать девайс будет под управлением мобильной ОС Android 7.0.

Также, по данным бенчмарка, в планшете будет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной для хранения данных, две камеры по 12 Мп, способных записывать видео в разрешении 4К. Устройство будет поддерживать технологии передачи данных NFC (ближняя бесконтактная связь), LTE, 4G и GPS.

Nokia готовит в выпуску планшет с диагональю 18,4 дюйма

Не исключено, что пользователю устройства будет дополнительно предлагаться подключаемая клавиатура. Дисплей устройства с диагональю 18,4 дюйма будет поддерживать разрешение 2560 × 1440 точек. Название будущего планшета и сроки его выпуска на рынок СМИ не сообщают. С учетом диагонали дисплея, эксперты GSM Arena сравнили будущего «монстра» с обладающим схожими характеристиками планшетом Samsung Galaxy View, которого отнесли к разряду «странных девайсов». К примеру, вес такого планшета составляет 2,65 кг.

Опыт в запуске планшетов

Напомним, Nokia уже выпускала планшет. В начале 2015 г. компания представила N1 на системе Intel Atom Z3580. Девайс с 7,9-дюймовым дисплеем работал на четырех ядрах с тактовой частотой 2,3 ГГц, графическом ускорителе PowerVR G6430 и 2 ГБ оперативной памяти.

Характеристики «планшета-монстра» по данным бенчмарка GFXBench

Устройство поддерживало мобильную ОС Google Android 5.0.1 с фирменной оболочкой Z Launcher. Кроме того, ранее в 2017 г. бренд Nokia уже вернулся на рынок смартфонов. HMD Global представила первый Andrpoid-смартфон Nokia 6, который с начала 2017 г. будет доступен покупателям в Китае. Розничная цена на Nokia 6 установлена на уровне около 1,7 тыс. юаней ($244). Смартфон в цельнометаллическом корпусе оснащен воьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 на базе ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 505, 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ.