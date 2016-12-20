Samsung выпускает «самый легкий» ноутбук в мире

Компания Samsung анонсировала новые ноутбуки линейки Notebook 9, назвав их самыми легкими в мире. Их вес составит от 0,8 до 1 кг, а толщина — от 14,9 до 13,9 мм.

Сверхлегкие ноутбуки Samsung

Компания Samsung в преддверии ежегодной выставки Consumer Electronics Show (CES), анонсировала свои новые лэптопы, которые позиционируются как самые легкие ноутбуки на рынке.

Лэптопы Notebook 9 оснащены дисплеями в 13,3 и 15 дюймов. Модель с экраном меньшего размера весит около 0,8 кг, передает Arstechnica. Это примерно на полкилограмма меньше, чем у популярной модели HP Spectre x360, и меньше, чем у самой легкой модели MacBook Apple. Версия с дисплеем в 15 дюймов весит чуть менее одного килограмма, что также легче, чем у конкурентов — даже тех их моделей, что оснащены 13-дюймовыми экранами, пишет издание.

Samsung постаралась сделать ноутбуки исключительно тонкими. Толщина модели с 15-дюймовым экраном составляет 14,9 мм, тогда как младший лэптоп обладает толщиной в 13,9 мм.

Подробности о цене и доступности новых ноутбуков производитель пока не сообщает.

Характеристики Notebook 9

Notebook 9 будут комплектоваться процессорами Intel Kaby Lake i5 и i7, относящимися к специальной серии с низким энергопотреблением. Доступное разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей. Также, по утверждению Samsung, дисплеи поддерживают технологию расширенного динамического диапазона (HDR), однако не сообщается, какой именно спецификации.

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Что касается других характеристик новых устройств, то младшая модель укомплектована SATA SSD на 256 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Старшая версия предлагает диск формата NVMe SSD до 256 ГБ, но только с 8 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, отмечается поддержка 802.11ac, Bluetooth 4.1, 720p веб-камеры, интегрированного распознавателя отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello, двух портов USB 3.1, одного порта USB Type-C, HDMI и microSD.

Обе модели обладают не самыми мощными батареями — всего на 30 Ватт*час. По официальной оценке Samsung, лэптопы смогут работать от них до семи часов.

Ноутбуки конкурентов

Что касается других участников гонки по сбросу веса среди ноутбуков, то лидерами здесь, помимо продуктов Apple, считаются Acer Aspire S5, Dell Latitude 6430u, Lenovo ThinkPad X1 Carbon и несколько других моделей.

Компания HP Inc в начале этого года представила HP EliteBook Folio — самый тонкий и легкий ноутбук, когда-либо созданный HP. EliteBook Folio на 21% тоньше и до 15% легче модели HP EliteBook 1020. Его толщина составляет 12,4 мм (меньше, чем диаметр батарейки AA), а вес — менее 1 кг.