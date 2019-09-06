Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G

Huawei представила флагманский мобильный процессор Kirin 990 и его 5G-версию. Новая линейка процессоров была создана, чтобы значительно повысить общую производительность, снизить расход энергии, улучшить показатели обработки интеллектуальных задач и фотоснимков, и предложить пользователям мобильных устройств более высокий уровень возможностей и комфорта по сравнению с существующими 4G решениями.

«Kirin 990 (5G) — первый в мире 5G процессор, который обеспечит полный доступ к новым возможностям высокоскоростной передачи данных на первом этапе широкого внедрения 5G связи, — сказал Ричард Ю. — Чтобы соответствовать растущим потребностям пользователей в эпоху 5G, Kirin 990 (5G) был полностью обновлен с точки зрения производительности и энергетической эффективности, интеллектуальных вычислений и обработки изображений».

Новый флагманский процессор Huawei Kirin 990 (5G) — 5G-процессор, который обеспечивает наиболее компактную реализацию 5G-связи на смартфонах. Благодаря передовому технологическому процессу 7 нм+ EUV и интегрированному 5G-модему, Kirin 990 получился компактным и энергоэффективным. Kirin 990 (5G), по заявлению Huawei, стал первым полночастотным 5G-процессором, поддерживающим как неавтономную (NSA), так и автономную (SA) архитектуру 5G-сетей, а также полные частотные диапазоны TDD/FDD, что позволяет ему работать во всех типах и режимах сетей нового поколения. Построенный на базе 5G-чипа Balong 5000, Kirin 990 (5G) обеспечивает скорости скачивания и закачки: до 2,3 и до 1,25 Гбит/с соответственно.

Kirin 990 (5G) — первый флагманский процессор с интегрированным двухъядерным модулем нейронных вычислений NPU, построенным по архитектуре Da Vinci, которая включает большие и малые ядра NPU. Большие ядра обеспечивают высокую производительность и энергетическую эффективность на ресурсоемких задачах, а малые, впервые в отрасли, берут на себя выполнение небольших задач, что в сумме позволяет организовать максимально быструю обработку самых разнообразных приложений при минимальном расходе заряда батареи.

Для снижения расхода энергии центральный процессорный модуль Kirin 990 получил трехуровневую структуру, которая включает два сверхбольших ядра, два больших ядра и четыре малых ядра с доминирующей частотой до 2,86 ГГц. Кроме того, Kirin 990 оснащается 16-ядерным графическим модулем Mali-G76 и новым кэшем системного уровня Smart Cache для интеллектуального распределения потоков, который эффективно экономит полосу пропускания, снижая потребление энергии. Для обработки ресурсоемких видеоигр Kirin 990 (5G) поддерживает усовершенствованную технологию Kirin Gaming+ 2.0, обеспечивающую эффективное взаимодействие ПО и аппаратной инфраструктуры, что позволяет добиться лучших в отрасли показателей быстродействия и плавности на современных игровых приложениях.

Для улучшения фотографических возможностей новых смартфонов, Kirin 990 (5G) получил обновленный модуль ISP 5.0, впервые использующий технологию согласования блоков, 3D фильтрацию (BM3D) и аппаратную технологию шумоподавления профессионального уровня, что позволят делать более яркие и четкие снимки в условиях низкой освещенности. Модуль также впервые использует двойное шумоподавление для видео, обеспечивающее более точную обработку картинки в режиме видеосъемки. Пост-обработка и рендеринг видео в режиме реального времени на основе интеллектуальной сегментации обеспечивают покадровую корректировку цветности для получения видеороликов кинематографического качества.