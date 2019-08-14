Москва и телеком рынок готовят инфраструктуру 5G

В столице приступили к тестированию пятого поколения связи в миллиметровом диапазоне n257 (26,5 ГГц – 29,5 ГГц). Для этого Департамент информационных технологий Москвы и операторы связи в рамках заключенных соглашений о развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий объединяют усилия по строительству инфраструктуры для стандарта 5G. Эта работа ведется совместно с различными участниками рынка, среди которых - технологические компании, поставляющие оборудование и программное обеспечение.

Развитие сетей передачи данных пятого поколения является необходимым условием для появления целого ряда сервисов в сфере развития телемедицины, беспилотного транспорта, образования, а также поспособствует появлению новых бизнес-моделей для увеличения экономического потенциала российской столицы. Развитие сетей 5G позволит городу и работающим в Москве технологическим компаниям создать новые рабочие места для специалистов в разных областях промышленности, дать новый стимул к развитию высокотехнологичных компаний, существенно повысить роль Москвы как одного из ведущих мировых центров инноваций.

Именно поэтому Департамент информационных технологий Москвы осуществляет координацию и оказывает поддержку участникам российского рынка сотовой связи на всех этапах подготовки к запуску. Для этого в 2018-2019 годах были заключены соглашения между правительством Москвы и операторами связи.

Результатом станут первые в Европе локации сетей пятого поколения, построенные в миллиметровом диапазоне и позволяющие протестировать и подготовить коммерческую эксплуатацию самых разных моделей использования новых технологий – от улучшенного широкополосного фиксированного и мобильного беспроводного доступа для частных пользователей до уникальных решений для бизнеса.

«Москва – один из самых динамично развивающихся городов Европы, традиционно занимающий самые высокие места в мировых рейтингах по оказанию цифровых услуг. В течение ближайших лет Москва планирует обеспечить деловые центры, стадионы, центральные улицы, конгресс-холлы практически неограниченной емкостью мобильной связи со сверхвысокими скоростями и низкой задержкой, что позволит оказать качественно новый уровень услуг гражданам и бизнесам столицы, а использование миллиметрового диапазона n257 позволит операторам связи решить эту задачу наиболее эффективно. Мы рады видеть, как слаженно и эффективно действуют московские власти и мобильные операторы для достижения своей цели. В свою очередь мы работаем над воплощением в жизнь самых передовых технологий 5G NR на самом широком спектре устройств, от смартфонов до точек фиксированного беспроводного доступа», - сказала Юлия Клебанова, вице-президент по развитию Qualcomm в Восточной Европе.

«Москва будет первым городом в России, который в этом году развернет полноценные пилотные сегменты 5G со всеми операторами связи. Совместно с рынком мы стремимся построить безопасную и надежную инфраструктуру, которая станет предпосылкой для создания высокооплачиваемых рабочих мест и привлечения инвестиций в город», - отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.