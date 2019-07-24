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Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон»

Интеграция Системное ПО

«Информационная внедренческая компания» (ИВК), российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о расширении экосистемы российского прикладного программного обеспечения, совместимого с операционной системой «Альт 8 СП». По результатам тестирования подтверждена полная совместимость и корректность работы в среде «Альт 8 СП» программных продуктов: медицинской информационной системы «Самсон» производства компании «Самсон групп»; «КриптоАРМ ГОСТ», программы для создания и проверки электронной подписи, а также защиты данных посредством шифрования производства компании «Цифровые технологии».

Совместимые с ОС «Альт 8 СП» программные продукты включены в Единый реестр российских программ. Работы по тестированию ПО выполнены компанией «Базальт СПО», разработчиком российских операционных систем общего назначения.

«Вопросы безопасности в современном мире стоят особенно остро, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Защита и качественный контроль требуются как здоровью людей, так и ценнейшему информационному ресурсу – корпоративным данным. Формируя экосистему отечественного прикладного софта, совместимого с ОС "Альт", мы с коллегами из компании "Базальт СПО" стараемся отдавать приоритет программным стекам, которые помогают обеспечивать широкий спектр аспектов безопасности».

«Альт 8 СП» – защищенная операционная система для серверов и рабочих станций. Сертифицирована ФСТЭК и Министерством обороны России.

«КриптоАРМ ГОСТ» – программа для создания и проверки электронной подписи, а также защиты данных посредством шифрования. Отличительной особенностью «КриптоАРМ ГОСТ» является возможность ее использования на операционных системах Linux, входящих в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программа поддерживает стандарты для электронной подписи и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012. Совместно с ПО «Криптопро CSP» может применяться для создания и проверки квалифицированной электронной подпиcи.

«Самсон» – свободно распространяемая медицинская информационная система с открытым исходным кодом и отсутствием сборов за лицензии. Обеспечивает ввод, хранение, обработку (статистическую, аналитическую, финансовую) и передачу информации об обслуживании пациентов. Предназначена для использования в медицинских организациях любого профиля.



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