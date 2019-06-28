«Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, начал сотрудничество с торговой сетью «Мегамарт», входящей в группу «Дикси», предложив свой новый сервис таргетирования рекламных сообщений «МТС маркетолог». Теперь сообщения о готовящихся распродажах в гипермаркетах «Мегамарт» и супермаркетах «Минимарт» будут получать только те, для кого информация может быть наиболее интересна.

«МТС маркетолог» — это сервис для самостоятельного продвижения товаров и услуг посредством таргетинга и ресурсов Big Data МТС с машинным обучением.

«Являясь одним из самых инновационных продуктов компании, сервис, позволяет бизнесу наиболее точно найти своего клиента, а клиенту найти те товары и услуги, в которых он действительно нуждается, причем в нужное время и в нужном месте. Таким образом он существенно экономит бюджет обеим сторонам. Разрабатывая сервис, специалисты МТС ориентировались на компании малого и среднего бизнеса, как правило даже не имеющие своих рекламных отделов. Но, новинка оказалась востребована и крупными сетями. ТС "Мегамарт", насчитывающая 41 торговый центр, на сегодня стала самым крупным клиентом, воспользовавшимся этой услугой. Теперь информацию о самых выгодных предложениях, накануне готовящихся распродаж в "Мегамарте" получают хозяйки, пользующиеся связью МТС в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Новоуральске. Что дает им преимущество перед клиентами торговой сети, не являющимися абонентами МТС», – сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Сервис «МТС маркетолог» позволяет рекламодателю самому решать, кому может быть интересно его предложение и направляет информацию аудитории, отфильтрованной по различным параметрам. Всего таких параметров больше 120, но самые популярные, это социально-демографические (пол, возраст, доход), временные (день, час, момент приближения потенциального клиента к точке продаж), а также геотаргетинг (территория проживания, частое посещение какого-либо места или нахождение абонента вблизи рекламируемого места в момент рассылки рекламного сообщения).

SMS-рассылка не единственный возможный канал коммуникации рекламодателя с клиентом. Таргетированная реклама также может размещаться в виде push-уведомлений, баннеров, сообщений в мессенджерах, в соцсетях или посредством электронной почты. Сервис имеет самые распространенные инструменты маркетинга – рассылка скидочных промо-кодов, мотивирующих покупателей к ситуативным покупкам и кэшбэк, повышающий лояльность клиентов и избавляющий компанию от сезонных факторов.