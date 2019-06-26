«Билайн» запустил мобильную электронную подпись

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») объявил о запуске мобильной квалифицированной электронной подписи, соответствующей последним принятым стандартам безопасности.

Усиленная квалифицированная электронная подпись эквивалентна собственноручной: с ее помощью подписываются миллионы юридически значимых электронных документов в различных отраслях, таких как электронные торги государственных и коммерческих компаний, налоговая отчетность через интернет, электронный документооборот.

Мобильная электронная подпись (МЭП) – это технология, в которой для создания квалифицированной электронной подписи используется специальная SIM-карта, совместимая с любой моделью мобильного телефона или планшета с функцией приема/передачи SMS-сообщений. В отличие от традиционных технологий, пользователю МЭП не требуется трудоемкая настройка рабочего места, он не забудет ключевой носитель дома – ведь наш мобильный телефон всегда с нами. При этом, можно быть уверенным в безопасности такого решения – для создания МЭП необходим секретный PIN-код, который задается при активации SIM-карты, решение использует последний стандарт ГОСТ Р 34.10-2012 и имеет сертификат соответствия требованиям ФСБ.

Для подключения услуги абонент проходит процедуру идентификации на встрече с менеджером и получает новую SIM-карту. Изменять абонентский номер при этом необязательно. Летом 2019 г. планируется интеграция с «СКБ контур», чтобы у пользователей МЭП «Билайна» появилась возможность использовать ее во всех продуктах компании «СКБ контур». В дальнейшем планируется ввести в коробочные решения других операторов ЭДО.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», сказала: «Переход на электронный документооборот в России набирает обороты, поскольку способствует ускорению работы с партнерами и контрагентами, снижает издержки и риски компаний на пересылку документов. Мы предлагаем предпринимателям удобное решение, которое позволит подписывать необходимые документы просто при помощи телефона в руке, и избавит от затратного и не всегда эффективного бумажного документооборота. На данный момент "Билайн" предлагает очень выгодную стоимость МЭП на рынке, и мы рассчитываем, что услуга станет востребованной как у крупных корпоративных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса».

Сергей Казаков, заместитель руководителя направления «СКБ контур», сказал: «Электронный документооборот – это преимущество для тех компаний, которые ценят скорость принятия решений. По нашим оценкам, технология МЭП будет широко востребована на рынке, позволяя сотрудникам компаний принимать решения и подтверждать их юридически значимыми документам без временных и технологических барьеров».