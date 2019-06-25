«ОБИТ» запустил видеонаблюдение для бизнеса

«ОБИТ» в рамках расширения продуктовой линейки объявил о запуске услуги видеонаблюдения для корпоративных клиентов. Сервис включает удаленный контроль за бизнесом и безопасное хранение данных на серверном оборудовании оператора.

Видеонаблюдение от «ОБИТ» рассчитано на широкий круг организаций: от предприятий малого бизнеса – магазинов, складов, небольших офисов, салонов красоты, ресторанов и кафе – до крупных федеральных компаний с территориально распределенными объектами. Сервис поможет предотвратить кражи, управлять дисциплиной сотрудников, контролировать качество обслуживания клиентов, наблюдать за ключевыми событиями на объектах, опасными и труднодоступными участками.

Клиент услуги контролирует бизнес в режиме онлайн с любого устройства, просматривает все камеры одновременно или переключается между объектами в едином интерфейсе. Пользователю предоставляется доступ к архиву с возможностью просматривать записи в ускоренном режиме, скачивать важные фрагменты для детального изучения в разрешении Full HD и прослушивать звук. Также с видеонаблюдением от «ОБИТ» можно получать уведомления о движении в кадре, транслировать видео на свой сайт для публичного просмотра, разграничивать права доступа к камерам.

Оператор предлагает два варианта решения. Если в компании нет видеонаблюдения, то «ОБИТ» производит комплекс работ «с нуля»: аудит помещений, план-проект, подбор, монтаж и настройку IP-камер, передачу и облачное хранение видеоданных. Если у клиента уже установлены и работают камеры, «ОБИТ» обеспечит транспортировку изображения по собственной сети передачи данных на север, безопасное удаленное хранение видео в собственном дата-центре и доступ к многофункциональному личному кабинету.

Основное преимущество услуги видеонаблюдения «ОБИТ» – это единая ответственность оператора за канал связи и серверное оборудование, то есть передачу и хранение видеоданных. «ОБИТ» доставляет видео с камер клиента по собственной защищенной сети без загрузки основного интернет-канала клиента. Специалисты компании производят мониторинг видеопотока в режиме реального времени, исключая возможность технических сбоев или диверсий. Данные хранятся и резервируются в дата-центре «ОБИТ» класса Tier III, что освобождает пользователя услуги от затрат на покупку, обслуживание и модернизацию собственного оборудования.

Сервис реализован на базе программной платформы Flussonic Watcher от компании Flussonic – одного из ведущих игроков в сегменте рынка доставки и транскодирования видео на российском и международном рынках. Продукт рассчитан на регулярное – вплоть до ежемесячного – внедрение инновационных клиентских решений. «ОБИТ» планирует в ближайшее время дополнить базовую версию интеллектуальными и аналитическими модулями. Специальное ПО (Flussonic Watcher) сможет, например, не только распознавать номера и типы транспортных средств, но и интегрироваться со СКУД (системой контроля управления доступом), а также многое другое.

«Рынок услуг видеонаблюдения – один из самых быстрорастущих, потому что бизнес осознает потребность в услуге и ее доступность. Интеллектуальные возможности видеонаблюдения значительно расширяют сферу его применения: из средства обеспечения безопасности бизнеса и контроля дисциплины видеонаблюдение превращается в маркетинговый инструмент для анализа big data и повышения продаж. Сегодня пятая часть компаний Санкт-Петербурга – наши клиенты. Мы уверены, что сможем охватить услугой видеонаблюдения до 70% существующей корпоративной абонентской базы в течение года с момента запуска сервиса в эксплуатацию», - сказал генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук.