onefactor открыла данные по медиазмерениям

onefactor объявила о том, что данные по медиаизмерениям стали открытыми для всех участников рынка наружной рекламы. Теперь с помощью нового медиаизмерителя SmartIndex 2.0 операторы смогут выбирать места для установки новых конструкций, рекламные агентства - экономить на закупках, клиенты – оптимизировать адресные программы, а внешние разработчики получают возможность зарабатывать и развивать сервисы для наружной рекламы.

onefactor совместно с «Мегафоном» вывел на рынок бесплатный сервис медиаизмерений наружной рекламы SmarIndex 2.0. Сервис работает на основе данных о нагрузке на сети мобильных операторов, а также других источников – данных интернет-компаний, Wi-Fi провайдеров, ритейлеров, банков. В систему уже интегрировано более 300 тыс. рекламных поверхностей по всей России, и пользователи продолжают добавлять в систему новые точки для измерений.

История измерений аудитории охватывает данные до 1,5 лет по любой географической точке в России. На сегодняшний день через SmartIndex уже оценивается порядка 80% всех рекламных поверхностей России. Сервис работает для любых поверхностей вне зависимости от формата и расположения рекламных конструкций, и даже позволяет оценить места для установки новых.

Теперь операторы, рекламные агентства и прямые рекламодатели могут получать средние рейтинги GRP и OTS бесплатно. Через web-интерфейс можно загрузить любую адресную программу и получить необходимые медиапоказатели и оценку эффективности размещения.

Сервис за секунды оценивает существующие рекламные поверхности и новые места для их установки. Пользователи могут получать рейтинги по узким целевым аудиториям – по полу, возрасту, уровню дохода, месту проживания с учетом транзитного населения и прочим целевым группам.

Первым пользователем нового медиаизмерителя стал сам «Мегафон». Тестирование инструмента проводилось как в крупных городах страны, так и в небольших населенных пунктах, а также в Московской области.

«Мы рады появлению на рынке наружной рекламы доступного медиаизмерителя от нашего технологического партнера – компании onefactor. Мы сами столкнулись с проблемой поиска реально эффективного и достоверного инструмента для медиаизмерений. МегаФон размещает наружную рекламу по всей России и на это требуются колоссальные бюджеты. При этом при закупках инвентаря отсутствует какая-либо прозрачность, в итоге приходится полагаться на баинговые агентства, – отметил Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафон». – Для нас продукты на основе больших данных являются одним из драйверов роста. А запуск бесплатной медиаметрии с открытым доступом для всех – неординарный шаг для рынка, и мы надеемся его участники это оценят».

onefactor начинает предоставлять бесплатную медиаметрию и другие сервисы крупнейшим операторам наружной рекламы, например, «Вера-олимп», рекламным агентствам, таким как, MediaInstinct. Результаты измерений на данных мобильных операторов начинают использовать и крупнейшие рекламодатели, среди них – Газпромбанк.

Переговоры со всеми крупными федеральными операторами onefactor начал вести около месяца назад. «Вера-Олимп» стала первым оператором, который подключился к сервису, что демонстрирует инновационность этой рекламной группы. Также уже подключился к сервису ряд крупных региональных операторов. Сейчас на стадии подписания находятся еще несколько договоров с операторами наружной рекламы из числа топ5 в РФ. В общей сложности уже подключилось или ведут переговоры о подключении к сервису более 60 операторов наружной рекламы.

«Мы все чаще слышим предложения о внедрении концепции «открытых данных», что может стимулировать развитие бизнеса в нашей стране. Впервые в России всем участникам рынка наружной рекламы предоставляется свободный доступ к данным по медиаизмерениям. Несмотря на то, что рынок сейчас активно развивается, в части медиаметрии до сих пор используются достаточно устаревшие инструменты. Существующие измерители охватывают только самые крупные города, а подсчет аудитории производится вручную или с использованием дорогостоящего оборудования – видеокамер, wi-fi сканеров. Предоставляя бесплатный доступ к своим данным, мы хотим сделать рынок более прозрачным и обеспечить его долгосрочное развитие. По нашим прогнозам, уже к концу этого года на сервис SmartIndex 2.0 перейдет более половины ключевых участников рынка», – отметил генеральный директор onefactor Роман Постников.

Бесплатная часть сервиса включает в себя данные по 41 крупнейшему городу страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В платной версии сервиса доступны данные по 1108 городам и 154 тыс. прочим населенным пунктам, по которым достигается 100% охват как по конструкциям, так и по населению. Неважно, электрифицирована ли поверхность, установлено ли на ней дополнительное оборудование, сервис все равно оценит рейтинги и определит профиль аудитории этой локации.

Помимо медиаизмерений onefactor пользователи SmartIndex 2.0 могут подключить дополнительные сервисы, такие как оптимизация адресных программ, таргетированное размещение на цифровых рекламных поверхностях, расчет конверсий по уже реализованным рекламным кампаниям, проведение омниканальных кампаний.