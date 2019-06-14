34 школы Москвы получат платформу для работы в ИТ-классах

В сентябре 2019 года стартует проект «IT-классы» Департамента образования и науки Москвы. В 34 столичных школах будет организовано дополнительное образование по ИТ-направлению для выпускников старших классов. Инициатива поддерживается Ассоциацией разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и ведущими российскими компаниями отрасли. «Мойофис» предоставит облачную инфраструктуру для учебных классов: школьники и педагоги всех школ проекта смогут совместно работать в документах и взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени.

Концепция проекта предполагает трехстороннее партнерство между системой образования, вузами и российскими высокотехнологичными компаниями. Учащиеся школ в разных районах Москвы смогут овладеть компетенциями, которые необходимы для профессионального обучения в IT. Будет открыто шесть направлений: программирование, ИТ-безопасность, моделирование и прототипирование, большие данные, робототехника и технологии связи.

«Мойофис» при посредничестве Департамента образования и науки города Москвы бесплатно передаст школам необходимое количество лицензий на программный пакет «Мойофис образование» и откроет доступ к частному облаку edu.myoffice.ru всем учащимся и педагогам IT-классов проекта. Дополнительно для школьников будут проведены профориентационные мероприятия и экскурсии в офис «Новые облачные технологии», в рамках которых представители компании расскажут учащимся о продукте и его особенностях, познакомят с разработчиками и помогут детям определиться с будущими профессиями в IT-индустрии.

«Мы хотим готовить школьников к решению реальных прикладных задач, это не только пригодится для развития их кругозора, но и поможет определиться с будущей профессией. Овладев навыками совместной работы с документами и изучив нашу платформу, сегодняшние школьники уже завтра смогут легко адаптироваться к работе в крупных компаниях и госорганах. Они будут знакомы с продуктом, поймут как применять на практике полученные знания, и возможно, научатся самостоятельно разрабатывать IT-решения. В рамках проекта IT-классов мы предоставляем единую платформу для совместной работы и предлагаем использовать передовые отечественные технологии. Облачная платформа Мойофис позволит школьникам совместно с преподавателями готовить документы, доклады и отчеты, а также интегрировать их в учебные проекты. Все материалы будут размещены в облаке IT-классов, доступ к которым будет как со смартфонов, так и настольных компьютеров», — сказала Анастасия Горелова, руководитель группы по работе с образовательными учреждениями «Новые облачные технологии».

«Создание ИТ-классов позволит московским школьникам освоить и практически применять знания по основам моделирования бизнес-процессов, архитектуре информационных систем, созданию искусственного интеллекта, средствам защиты информационных систем, методам криптографии и другим актуальным направлениям. Школьники смогут сделать осознанный выбор будущей профессии, а ИТ-компании — создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе», — отметил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Весь контент в рамках проекта IT-классы будет размещён и доступен в любое время в библиотеке «Московской электронной школы». Дополнительная информация о проекте IT-классов размещена на специальном сайте Департамента образования и науки.