«Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP»

«Долгопрудненский исследовательский центр» разработал новую отечественную информационную систему управления — «Турбо ERP», которую представил 21 мая 2019 г. в Москве в рамках новой линейки решений «Турбо». Презентация в формате очной конференции и онлайн-трансляции собрала более 500 представителей бизнеса.

21 мая 2019 г. в Москве, в конференц-зале Северной Башни Москва-Сити, состоялся запуск новой отечественной информационной системы «Турбо ERP» — простого и быстрого решения для управления бизнесом любого масштаба. Организатор презентации и разработчик ― «Долгопрудненский исследовательский центр», специалисты которого с 1988 г. создают ИТ-решения для бизнеса.

С возможностями «Турбо ERP» в рамках очной презентации и онлайн-трансляции познакомились более 500 руководителей ведущих российских компаний — генеральные директора и собственники бизнеса, финансовые директора и директора по продажам, аналитики, директора и ведущие специалисты по ИТ. Участники увидели первыми новую альтернативу в автоматизации ключевых процессов современной компании.

Открыл конференцию генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского цента» Владимир Егоров, который рассказал о новой бизнес-модели компании, призванной стимулировать развитие экосистемы «Турбо» и быть максимально дружественной по отношению к клиентам и партнерам.

Владимир остановился на ключевых трендах на рынке ИТ и представил новое семейство продуктов «Турбо» — флагманское решение «Турбо ERP», решение для малого бизнеса и стартапов «Турбо бизнес» и платформу разработки «Турбо Х», лежащую в основе всех современных разработок компании.

Особое внимание было уделено возможностями аналитики, скорости развертывания продуктов, обработки большого объема данных, гибкости настройки и масштабирования. Новая линейка «Турбо» призвана охватить максимум современных компаний — от стартапов и малого бизнеса до корпоративного сегмента и распределенных холдингов.

Отличительной чертой продуктов «Турбо» стал новый пользовательский интерфейс, разработанный совместно с ведущими европейскими экспертами. Уникальный дизайн переносит в бизнес современные пользовательские практики глобальных интернет-сервисов, что способствует развитию компетентности и эффективности пользователей.

Подробно о возможностях платформы «Турбо Х» как основы для построения бизнес-решений рассказали технический директор и основатель «Долгопрудненского исследовательского центра» Борис Бабань и главный разработчик технологических решений «Турбо Х» Георгий Сергеев. Наряду с презентацией новой линейки решений, большой интерес вызвали анонсы решений «Турбо бюджетирование» и «Турбо BI», которые компания планирует выпустить в конце 2019 – начале 2020 г.

Сегодня решениями на разных версиях платформы «Турбо» уже пользуются тысячи компаний различных отраслей. В рамках конференции своим опытом управления финансами на «Турбо» поделился начальник отдела расчетных операций концерна «ВКО алмаз-антей» Сергей Астахин. Заместитель ИТ-директора дистрибутора BERG Владимир Михалев рассказал об использовании «Турбо» для управления большим объемом операций и реализации полностью замкнутого управленческого учета в филиальной структуре.

Задачи использования «Турбо» в российском представительстве международной компании представила заместитель генерального директора по контроллингу Gorenje Ирина Виноград. Об особенностях использования «Турбо» в банковской сфере рассказали руководитель отдела учета хозяйственных операций Райффайзенбанка Любовь Денисова и руководитель инвестиционного управления по работе с клиентами «Азиатско-тихоокеанского банка» Сергей Сущик.

Участники конференции также получили практические рекомендации по снижению рисков при заключении инвестиционных сделок и создании инновационных продуктов. На демонстрационных стендах желающие увидели новую линейку решений в действии, а также смоги подробно познакомиться с партнерскими решениями — от компаний «Профитпроект», Integer, «ТБ.Корпорация» и Tops Consulting.

В завершение деловой части для гостей конференции выступила группа Uma2rman.

Владимир Егоров, генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра», сказал: «Новая линейка решений объединяет лучшее из нашего 30-летнего опыта разработки с новейшими тенденциями рынка ИТ-услуг. Новая линейка "Турбо" – это передовые технологии, перенесенные на проверенную временем и практикой платформу бизнес-приложений. Нашим заказчикам мы даем не просто высокотехнологические решения для управления бизнесом и разработки приложений в новом веб-интерфейсе — мы предлагаем принципиально новую модель сервиса, с гармоничным вовлечением клиентов и партнеров во все этапы развития продукта».