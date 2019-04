G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС

G-Core Labs объединила тысячи игроков World of Tanks и зрителей официальных стриминговых площадок популярного танкового экшена с Международной космической станцией. С помощью облачной медиа-платформы G-Core Labs была обеспечена бесперебойная ретрансляция по всему миру специального события World of Tanks, приуроченного к празднованию Международного дня космонавтики.

С 12 по 15 апреля пользователи крупнейшей в мире онлайн-игры в режиме реального времени получали боевые задания прямо с борта МКС. Игры начались с приветствия в прямом эфире от членов экипажа МКС Алексея Овчинина и Олега Кононенко, находящихся на орбите. А ещё один космонавт «Роскосмоса», герой России Олег Артемьев, провёл для любителей танков космический онлайн-квиз, интерактивную онлайн-викторину на тему космоса и космических технологий с призами для зрителей-эрудитов.

Компания Wargaming, разработчик международных игр-бестселлеров World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes и многих других использует облачную медиа-платформу G-Core Labs для передачи стабильного сигнала на все континенты уже более полугода, но к этому проекту команды готовились так же особенно тщательно.

«Перед нами была поставлена задача обеспечить показательное качество бесшовной трансляции без буферизации и прерываний. В медиа-платформу стекались все видеопотоки (основные и резервные), далее распределяемые по всем площадкам присутствия зрителей в интернете. Основная специфика данного проекта была связана с необходимостью синхронизации с Международной космической станцией, совершающей, как известно, за сутки 16 оборотов вокруг Земли, а впереди было 4 игровых дня. Для этого нашей командой был оперативно создан дополнительный софт, который и позволил учесть эту специфику и продолжать транслировать специальный информационно-развлекательный стрим непрерывно в течение 3-х дней после самого мероприятия, которые зрители могли наблюдать на площадке WGwatch.ru. В целом, подготовка к проекту со стороны G-Core Labs заняла не больше 3 дней, игроки и зрители результатом довольны», - отметил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России.

«Не первым, но масштабным опытом сотрудничества с командой G-Core Labs была также организация трансляции фестиваля WGFest в декабре прошлого года. Тогда мы транслировали два разных по контенту эфира на русском и английском языках. Оба сигнала были представлены на всех крупнейших стриминговых площадках планеты и ТВ-каналах. Успешное сотрудничество мы повторили и сейчас, в рамках специального события World of Tanks, приуроченного к Международному дню космонавтики. Команда G-Core Labs смогла обеспечить качественный непрерывный сигнал, с нужными характеристиками на всех необходимых площадках. Отдельно отмечаю комфортную работу со специалистами технической поддержки. Спасибо», - сказал Максим Хващевский, технический продюсер трансляции компании Wargaming.