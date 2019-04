В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию

Samsung Electronics объявила о запуске в новом формате программы по утилизации портативной техники. Теперь пользователи смогут сдать старые гаджеты и аксессуары на переработку в любом из 182 сервисных центров Samsung Electronics по всей России, в которых установлены специальные экобоксы.

В рамках программы на переработку будут приниматься смартфоны, планшеты, зарядные устройства и гарнитуры для мобильных устройств. Новый проект является частью глобальной инициативы Samsung Electronics Re+, которая направлена на защиту окружающей среды и поддержку циклической экономики, в частности на сбор и утилизацию отходов электроники.

22 апреля 2019 г. в честь запуска программы каждый клиент, посетивший фирменные монобрендовые сервисные центры «Samsung сервис плаза» в пяти крупнейших мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону) получит в подарок эко-сумку, обещают в компании.

«В сервиcных центрах Samsung мы стремимся оказывать пользователям пожизненную поддержку каждого продукта, от процесса выбора подходящего устройства до его правильной утилизации. Наша цель – сделать как производство, так и обслуживание техники максимально экологичным», – сказал Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Samsung Electronics занимается защитой окружающей среды на местном и глобальных уровнях. Так, начиная с 2018 г. компания совместно с Фондом рационального природопользования «Экофонд» реализует масштабную федеральную экологическую кампанию «Школа утилизации: электроника» – единственная, по данным Samsung, в России программа по сбору и бесплатной утилизации отработавшего оборудования у населения, органов власти и бюджетных учреждений. Программа является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой Правительством Московской области.

В соответствии с политикой безотходной экономики, к 2020 г. Samsung будет использовать для изготовления упаковки и буклетов только волоконные материалы, сертифицированные международными природоохранными организациями, такими как Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), Программа одобрения лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и Инициатива устойчивого лесопользования (Sustainable Forestry Initiative). С 2009 по 2030 гг. компания намерена использовать в общей сложности 500 тыс. тонн переработанного пластика и собрать 7,5 млн тонн выброшенных продуктов.

Samsung Electronics в течение нескольких лет наращивает объемы использования экологически чистых материалов. В 2013 г. компания впервые представила свою первую 100% перерабатываемую упаковку, полностью сделанную из вторичного бумажного сырья. В 2014 г. Samsung создала складную коробку из переработанной бумаги. В 2016 г. – начала внедрять натуральные материалы в пластиковую упаковку. В 2017 и 2018 гг. компания представила коробку и ложемент из пропитанной бумажной массы.

В апреле 2018 г. флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ прошли сертификацию соответствия в системе «Листок жизни».

Начиная с 2019 г., с выходом линейки Galaxy S10, Samsung полностью отказалась от пластиковых элементов и начала производить упаковку для своих продуктов из экологически чистых материалов.