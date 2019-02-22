Dell EMC и Nokia обеспечат внедрение технологии «цифрового города» в Голландии

Dell EMC и Nokia разработали интеллектуальное решение для распределения и доставки грузов для города Делфт в Нидерландах. Государственно-частный проект в рамках экосистемы «умного города» предполагает использование полуавтономных барж, работающих на топливных элементах, а также задействование малозагруженных каналов города. Это поможет уменьшить заторы на дорогах и снизить выбросы углекислого газа.

В рамках проекта компании Dell EMC и Nokia совместно с голландскими компаниями Blue Turtle Associates, Aratos Systems, Circle Lines, City Hub, SPIE, Университетом Дельфта и региональным правительством Прованса в Южной Голландии создали и протестировали единое информационное пространство, которое служит масштабируемой цифровой платформой, связывающей всю логистическую цепочку в городе и его окрестностях, а также используется в качестве основы для системы навигации. Эта платформа построена с применением технологий мирового класса от Dell EMC и Nokia для вычисления, хранения, управления данными, сетевого подключения, аналитики, а также применения технологий интернета вещей и блокчейн.

В качестве средства доставки «последней мили» на существующих водных путях города используются работающие на водородном топливе полуавтономные баржи. Автоматическая цифровая речная баржа на водородном топливе подключается к облаку и управляется с помощью Nokia IMPACT Iot Platform и платформы Digital City Accelerator Platform от Dell Technologies. Проект Dell EMC и Nokia позволит сократить объем традиционных транспортных перевозок, что, в свою очередь, обеспечит достижение целей региона в области устойчивого экологического и экономического развития.

Во многих районах Голландии имеются целые сети водных путей, каналов или водохранилищ, которые в настоящее время особенно не используются. С появлением малошумных и экологичных полуавтономных барж товары, обычно перевозимые грузовиками, могут транспортироваться по водным путям города.

Новый проект – это часть широкого стратегического альянса компаний Dell EMC и Nokia, направленного на обеспечение цифровой трансформации в различных ключевых отраслях.

«Цифровая трансформация определяет направления развития для современных городов: они становятся умнее, экологичнее, эффективнее – причем не только в плане расхода природных ресурсов, но и в инфраструктуре. Для того, чтобы интеллектуальная городская система функционировала, нужны гибкие и открытые решения на базе технологий IoT и компания Dell EMC готова активно помогать в создании таких решений», — сказал Константин Тимофеев, руководитель направления компании Dell EMC по продаже OEM/IoT-решений в России и СНГ.

«Nokia продолжает уделять внимание цифровизации в таких ресурсоемких отраслях, как транспорт. Сотрудничество с Dell EMC – это прекрасный пример того, как можно использовать промышленные сети IoT для подключения датчиков, транспортных средств и машин, чтобы воспользоваться преимуществами автоматизации для решения сложной социальной задачи – обеспечения эффективной логистики при одновременном снижении ее "углеродного следа"», – отметил Лоран Ле Гурриерек (Laurent Le Gourrierec), глава компании Nokia по стратегическому партнерству.