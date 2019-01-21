В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов

Компания Genesys 5 декабря 2018 года провела ежегодную конференцию по технологиям и практикам обслуживания клиентов – G-Summit Moscow. Клиенты и партнеры компании, эксперты рынка обсудили тенденции развития мировой индустрии контактных центров, тренды в обслуживании клиентов и управлении клиентским опытом, автоматизацию и роботизацию обслуживания. Также востребованы были такие темы, как прогнозная маршрутизация на основе ИИ-алгоритмов, интеллектуальное управление рабочей нагрузкой и повышение операционной эффективности бизнеса, развитие облачных технологий и цифровых каналов обслуживания клиентов.

В рамках насыщенной программы с докладами выступили эксперты компании Genesys и представители ее клиентов, среди которых: ING Belgium, Euro Bank S.A., АО «ЭР-Телеком Холдинг», Orange Business Services.

Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ, выступил с докладом, в котором рассказал о возможностях решения Genesys Interaction Analytics, которое официально доступно в России и СНГ с октября этого года.

Genesys Interaction Analytics – решение для выполнения речевой аналитики в контакт-центре, предоставляющее возможности автоматизированного анализа коммуникаций между сотрудниками и клиентами. Система обеспечивает обработку 100% обращений по всем каналам в едином приложении, позволяет определять темы и автоматически категоризировать причины обращения для автоматизированной оценки качества обслуживания. Кроме того, она обладает возможностями для выявления скрытых тенденций и трендовых тем по обращениям клиентов, что помогает в принятии решений для операционного и стратегического управления контакт-центром.

«Распространенной проблемой в области речевой аналитики в контакт-центре является то, что анализ текста и речи осуществляется раздельно – за счет использования двух разных приложений. Такое разделение не позволяет получить целостное представление о клиентском опыте и не дает возможности оперативно принимать управленческие решения. Решение Genesys Interaction Analytics помогает нашим клиентам анализировать 100% обращений по всем каналам в едином приложении, существенно повышая эффективность работы контактного центра», – отметил Вячеслав Морозов.

Евгений Чугаев, руководитель направления разработки B2B-продуктов АО «ЭР-Телеком Холдинг», выступил с докладом, в котором поделился опытом цифровой трансформации контакт-центра на примере АО «ЭР-Телеком Холдинг». Евгений рассказал о целях и экономических предпосылках проекта, инструментах перевода клиентопотока в цифровые каналы, процессе внедрения технологического решения и его интеграции с прочими корпоративными системами, переработке бизнес-процессов, связанных с клиентским обслуживанием, результатах и дальнейших планах развития цифровых каналов обслуживания в АО «ЭР-Телеком Холдинг».

«На сегодняшний день клиентам часто бывает удобнее решать вопросы не по телефону, а через чат или социальные сети: в любое удобное время можно сообщить об ошибке и, например, прикрепить скриншот. Именно поэтому мы хотели повысить эффективность работы в приоритетных для нас каналах коммуникаций, ускорить процесс и интегрировать разрозненные системы в единый интерфейс специалистов контакт-центра. Мы продолжаем непрерывно совершенствовать систему клиентского обслуживания, учитывая тенденции времени и потребности клиентов, – отметил Евгений. – Мы были рады принять участие в конференции G-Summit, где смогли поделиться своим опытом, а также обсудить актуальные практики оптимизации клиентского обслуживания в кругу неравнодушных профессионалов».

Спонсором конференции стала компания AudioCodes. «В современных контакт-центрах голос по-прежнему остается основным инструментом взаимодействия, поэтому AudioCodes уделяет огромное внимание сотрудничеству с компанией Genesys, предлагая лучшие в классе решения по интеграции контакт-центров и телефонной инфраструктуры (пограничные контроллеры сессий SBC, голосовые шлюзы, WebRTC-шлюзы), а также телефонные аппараты для рабочих мест операторов. Участие в конференции G-Summit – это отличная возможность пообщаться и обменяться новостями с экспертами из Genesys, технологическими партнерами и клиентами, использующими решения Genesys в России» – отметил Олег Шлюфман, директор AudioCodes в России и СНГ.