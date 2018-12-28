Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38%

Naumen объявила о том, что в 2017 году совокупная выручка облачных сервисов компании выросла на 38% и составила более 100 млн руб. Более высокий темп развития, чем средний показатель по рынку (29%), позволил компании войти в топ15 крупнейших поставщиков SaaS.

24 декабря агентство CNews Analytics опубликовало ежегодный обзор российского рынка облачных сервисов. По данным исследования, облачные сервисы Naumen в 2017 году увеличили свою выручку на 38%, что позволило компании подняться на две позиции в рейтинге крупнейших поставщиков SaaS в России.

Сегодня среди пользователей облачных сервисов Naumen такие компании, как «Ростелеком», «Билайн», «Яндекс», «Техносила», «Авито», «Шоколадница», СКБ «Контур», банк «Точка», «Интерпромбанк», «Желдорэкспедиция» и др.

Компания Naumen представлена на рынке несколькими облачными сервисами, работающими в разных сегментах: облачный Service Desk (ITSM365.ru); холодные продажи (Skorozvon.ru); электронная торговая площадка (SETonline.ru); краудсорсинговая сервисная служба для розничных сетей (Open-task.ru).

Дмитрий Лукьянов, основатель и руководитель сервиса холодных звонков «Скорозвон», отметил: «В этом году мы почти в три раза увеличили выручку, и вдвое выросла наша база активных клиентов. Значительную роль в этом сыграл такой тренд, как использование удаленно работающих сотрудников. Благодаря удобному облачному решению эта категория сотрудников может работать даже в продажах. Сейчас из дома через наш сервис одновременно работают около 2 500 человек, по этому показателю мы занимаем второе место после Тинькофф-банка. В будущем мы хотим увеличить долю крупных компаний среди наших клиентов. Уже сейчас мы готовы предложить проверенные решения для банков и страховых компаний, которые с помощью «Скорозвона» могут масштабировать, оптимизировать и развивать продажи».

Антон Федоров, коммерческий директор ITSM365, сказал: «Усиление присутствия itsm365 в сегменте СМБ, а также снижение негатива к облакам у крупного бизнеса повлияли на то, что мы удвоили не только оборот в целом, но и темпы роста по новым клиентам. Мы планируем сохранить вектор развития itsm365 и рассчитываем повысить оборот за счет полноценного запуска двух нишевых решений — для сервисных компаний и для поддержки физических лиц».

Авторы обзора Cnews отметили двузначные темпы роста российского рынка IaaS/SaaS в 2017 году и пришли к выводу, что российский бизнес преодолел свое негативное отношение к облачным технологиям и осознал их преимущество в вопросах сокращения издержек и концентрации ресурсов на ключевых процессах.