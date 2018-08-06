На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости
Облачные поставки продолжают расти высокими темпами, при этом мотивация заказчиков меняется: наряду с экономией они все больше заинтересованы в возможностях более быстрого вывода на рынок продуктов. С технической точки зрения, спрос смещается в сторону гиперконвергентных решений и контейнерных вычислений.
Способ потребления ИТ смещается от традиционной модели к облачной, когда физические системы установлены на стороне заказчика, а конечный пользователь получает сервис из удаленного дата-центра. Подобный подход позволяет сократить издержки и сделать структуру расходов более прозрачной, повысить гибкость и масштабируемость сервисов, ускорить вывод на рынок новых продуктов. По данным опроса, проведенного CNews Analytics в первом полугодии 2018 г., 57% крупных российских компаний уже используют облачные сервисы по модели IaaS. Из них 78% планируют увеличивать потребление IaaS в ближайшие два года.