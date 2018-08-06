На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости

Облачные поставки продолжают расти высокими темпами, при этом мотивация заказчиков меняется: наряду с экономией они все больше заинтересованы в возможностях более быстрого вывода на рынок продуктов. С технической точки зрения, спрос смещается в сторону гиперконвергентных решений и контейнерных вычислений.

Способ потребления ИТ смещается от традиционной модели к облачной, когда физические системы установлены на стороне заказчика, а конечный пользователь получает сервис из удаленного дата-центра. Подобный подход позволяет сократить издержки и сделать структуру расходов более прозрачной, повысить гибкость и масштабируемость сервисов, ускорить вывод на рынок новых продуктов. По данным опроса, проведенного CNews Analytics в первом полугодии 2018 г., 57% крупных российских компаний уже используют облачные сервисы по модели IaaS. Из них 78% планируют увеличивать потребление IaaS в ближайшие два года.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2018

№ 2017 Название компании Выручка от оказания услуг SaaS в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 СКБ Контур 10 900 000 27% 100%
2 Softline 3 893 248 117% 5%
3 Манго Телеком 2 247 008 33% 100%
4 B2B-Center 1 364 641 18% 100%
5 Корус Консалтинг СНГ 1 341 376 -2% 100%

CNews Analytics, 2018

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Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды

Поставки облачных услуг продолжают расти двузначными темпами, значительно опережая динамику индустрии ИТ в целом, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews IaaS и SaaS. Запас роста в этих сегментах остается значительным, особенно среди малого и среднего бизнеса, при этом заказчики стали больше доверять публичным сервисам и смелее принимают решения о миграции в облака. Росту российского рынка также способствуют локальные законодательные требования. Интерес к облачным технологиям привлекает в отрасль новых игроков – состав участников рейтингов заметно обновился.

Согласно новому рейтингу CNews, выручка десяти крупнейших поставщиков IaaS по итогам 2017 г. выросла на 56% до ₽10,3 млрд. Отрасль находится в стадии становления и развивается высокими темпами. При этом все больше участников готовы раскрывать свои показатели в области поставок «инфраструктуры-как-сервис», в связи с чем состав участников обновился более чем на четверть.

Олег Мотовилов
#CloudMTS

На рынке облаков останутся только крупные игроки

Облачные сервисы продолжают показывать внушительный рост, уже не первый год оставаясь самым быстрорастущим сегментом российского ИТ-рынка. По итогам года рост спроса на облака составит 25–30%, преимущественно за счет высокой популярности сегмента IaaS. О том, почему рынок облаков растет быстрее других ИТ-сервисов, что ждет бизнес от облачных услуг и какими они будут в ближайшем будущем, рассказал CNews директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов.

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Максим Березин
Крок Облачные сервисы

Когда российский бизнес мигрирует в облака

О том, как возрастающие требования клиентов трансформируют бизнес провайдеров услуг, какие преимущества заказчики смогут получить в результате этой трансформации и куда движется весь облачный сегмент – в интервью CNews с Максимом Березиным.

Ключевая причина происходящей трансформации – это ритм, который задает цифровизация. Она увеличивает пресловутую скорость бега – дает возможность предлагать заказчикам изменения раньше конкурентов и при этом ссылаться на собственный опыт. Мы понимали: чтобы проводить цифровую трансформацию у клиентов, надо в первую очередь трансформироваться самим. Пересмотр и оптимизация наших внутренних процессов позволили повысить операционную эффективность, качественнее отвечать на запросы заказчиков. Так что превращение «Крок Облачные сервисы» в отдельный бренд было довольно логичным шагом – результатом ускорения собственного развития.

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Крупнейшие поставщики IaaS в России 2018

№ 2017 Название сервиса/ компании Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
1 Ростелеком 1 629 430 н/д н/д
2 Softline 1 500 652 100% 2%
3 DataLine 1 427 000 30% 22%
4 Крок 1 194 184 25% 5%
5 Selectel 1 046 800 39% н/д

CNews Analytics, 2018

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Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2018

№ 2018 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Совокупная площадь серверных залов, кв м
1 Ростелеком 5 868 12 500
2 DataLine 4 711 9 641
3 Linxtelecom 2 020 2 186
4 Ixcellerate 1 835 6 000
5 Selectel 1 610 6 700

CNews Analytics, 2018

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Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта

В 2017–2018 гг. российский рынок коммерческих дата-центров продемонстрировал рекордный рост, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. В будущем высокие темпы развития сохранятся, так как государственная программа «Цифровая экономика» предполагает превращение России в мирового лидера в области экспорта услуг ЦОД, что потребует ввода в эксплуатацию беспрецедентного количества новых мощностей.

По сравнению с 2017 г., количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 19% до 26,7 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Лидерами списка с отрывом от остальных участников, являются «Ростелеком» (5868 стоек) и DataLine (4711 стойка), правда по сравнению с 2017 г. они поменялась местами, и государственный оператор занял первую строчку. Кроме того, на российском рынке насчитывает еще девять крупных провайдеров, емкость которых составляет от 1 до 2 тыс. коммерческих стоек, крупнейшими из которых являются Linxtelecom (2020 стоек) и IXcellerate (1835 стоек).

Игорь Сергеев
Siemens

Цифровизация ради цифровизации никому не нужна

Уровень автоматизации российский промышленности достаточно высок. Цифровизация – это способ повысить производительность труда и сократить издержки.

О том, как сделать это при помощи облачных технологий, в интервью CNews рассказал Игорь Сергеев, директор департамента «Цифровое производство» компании «Сименс» в России.

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