Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным

Сбербанк, Mastercard и МУП «Метроэлектротранс» завершили модернизацию системы оплаты проезда в Казанском метрополитене. Теперь во всех турникетах метро проезд можно оплатить бесконтактными банковскими картами (в том числе Mastercard), а также смартфонами, умными браслетами и часами с поддержкой Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для этого необходимо приложить бесконтактную карту или гаджет к считывающему устройству турникета, помеченного специальной наклейкой.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, отметила: «Мы рады, что теперь Казань может гордиться одним из самых инновационных и современных метрополитенов в России. Мы убеждены, что главная задача инновационных решений, которые мы и наши партнеры создаем и внедряем - создавать пользу для общества и делать жизнь россиян удобнее. Поэтому для нас так важно совершенствовать способы оплаты проезда в общественном транспорте, экономя время пассажиров и снижая нагрузку на инфраструктуру крупных городов».

Считывающими устройствами для бесконтактной оплаты проезда банковскими картами оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций Казанского метрополитена, включая новую станцию «Дубравная», открытую в августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона.

Еще в 2016 году Казанский метрополитен стал третьим по счету в России (после Санкт-Петербургского и Новосибирского), где появилась возможность бесконтактной оплаты на турникетах: один турникет со считывателем был установлен на каждой станции. В сентябре 2018 года началось оснащение считывателями всех турникетов метрополитена в Казани. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» почти полностью отказаться от касс в метро: помимо считывателей на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты по продаже жетонов, которые также принимают банковские карты. Таким образом, Казань стала вторым городом страны после Нижнего Новгорода, где можно оплатить проезд в метро бесконтактным способом во всех турникетах.

По данным Казанского метрополитена, сегодня по банковским картам ежедневно совершается порядка 15 тысяч платежей (это 15% всех поездок в метро), и это количество растет. Современный способ оплаты экономит не только деньги, но и личное время пассажиров: им больше не нужно стоять в очереди в кассу, а при оплате картой не требуется вводить ПИН-код.

Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России, сказал: «Mastercard вместе с партнерами прикладывает все усилия, чтобы в России появлялись передовые платежные решения. Возможность быстро, просто и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте необходима жителям современных мегаполисов, и мы надеемся, что наш проект в Казани воодушевит жителей и гостей города чаще пользоваться безналичной оплатой».

В партнерстве с Mastercard Сбербанк уже внедрил бесконтактную технологию оплаты проезда на транспорте более чем в 50 городах России.