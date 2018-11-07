«Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.

Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.3 базируется на OPNsense версии 18.1.13. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.13 относительно предшествующих версий представлен на сайте проекта.

Доработки команды «Смарт-софт» в новом релизе Traffic Inspector Next Generation: плагин os-proxy-useracl, позволяющий работать с пользовательскими и групповыми списками: добавлены автообновляемые удаленные черные списки, в том числе списки Роскомнадзора (IP, URL), список блокировки рекламы; добавлены предопределенные списки MIME-типов; плагин os-c-icap-clamav, поддерживающий проверку HTTP-, HTTPS-трафика: добавлена блокировка категорий YouTube; плагин os-sms-portal, реализующий функционал SMS-идентификации:добавлена поддержка протокола SMPP для отправки сообщений; плагин антивируса Касперского os-kaspersky: добавлены опции сканирования Phishing и Kaspersky Security Network (KSN);

Также были исправлены обнаруженные ошибки.

Универсальный шлюз безопасности (UTM) и система обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Относится к классу Unified Threat Management. Базируется на открытом коде проекта OPNsense.

Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

Модели в линейке: S100: для небольших домашних и офисных сетей. В качестве аппаратной платформы используются компьютеры x86-64 малого форм-фактора (152,4 x 152,4 мм); S500: для среднего бизнеса и государственных учреждений среднего размера; M1000: для крупного бизнеса и учреждений госсектора; L1000+: топовая модель для крупных коммерческих, государственных, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и туризма.