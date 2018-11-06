 

DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award

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, Текст: Дмитрий Степанов

Президент группы компаний (ГК) Infowatch Наталья Касперская приняла участие в церемонии открытия Российского Павильона в рамках 38-й международной выставки информационных технологий Персидского залива GITEX-2018 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В церемонии открытия Российского Павильона приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ОАЭ Александр Ефимов, Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин, руководитель проекта «Российского экспортного центра» по поддержке экспорта ИТ Марат Короваев. В ходе GITEX флагманский продукт компании для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз ИБ (DLP-система) Infowatch Traffic Monitor первым среди российских решений был удостоен международной награды в области высоких технологий Bahrain Technology Award.

Посол России в ОАЭ Александр Ефимов рассказал, что в этом году в выставке приняло участие рекордное количество высокотехнологичных компаний из России, и выразил уверенность, что российские решения будут высоко оценены и востребованы на рынках стран Ближнего Востока.

Компания Infowatch впервые была включена в состав экспозиции российских ИТ-решений и представила локализованные для Ближнего Востока программные продукты по защите организаций от внутренних и внешних угроз информационной безопасности.

Знаковым событием в рамках GITEX стало вручение национальной премии в области высоких технологий Bahrain Technology Award лучшим ИТ-компаниям, которые представлены в регионе. Независимое жюри из числа известных ИТ-экспертов высоко оценило вклад Infowatch в формирование безопасной цифровой среды в Бахрейне. DLP-система Infowatch Traffic Monitor, которая используется в ряде финансовых организаций Бахрейна, была удостоена награды в номинации «Международное признание». Премия организована государственным агентством Бахрейна Tamkeen и Ассоциацией технологических компаний Бахрейна (Bahrain Technology Companies Society).

Глава Infowatch Наталья Касперская отметила, что арабские страны могут рассчитывать на поддержку со стороны российских партнеров при обеспечении безопасности процессов цифровой трансформации и внедрении новых технологий в различные сферы экономики и общества региона.

«Важно не только экспортировать продукты, но и развивать на партнерских рынках цифровую среду на основе доверенных решений. Мы готовы предоставлять коллегам из стран Ближнего Востока архитектуру решений, исходные коды наших программных продуктов, обучать работе с ними и развивать новые образовательные проекты в области высоких технологий и информационной безопасности», — сказала Наталья Касперская.

Помимо программного обеспечения компания Infowatch представила на общем стенде Российского экспортного центра свои образовательные программы в области информационных технологий для государственных структур и коммерческих организаций Ближнего Востока. В рамках выставки состоялась рабочая встреча главы ГК Infowatch Натальи Касперской с генеральным директором Цифрового департамента эмирата Аджман Охуд Али Шехаил (Ohoud Ali Shehail). Стороны договорились о запуске пилотного проекта обучения сотрудников Цифрового департамента эмирата Аджман по учебным программам Infowatch. Кроме того, интерес к партнерству в образовательной сфере с компанией проявили ведущие университеты и ряд крупных государственных организаций ОАЭ.

С решениями и услугами ГК Infowatch на стенде компании ознакомились более тысячи участников выставки. В результате были достигнуты договоренности о проведении пилотных проектов с рядом организаций из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также заключены соглашения о развитии сотрудничества с действующими клиентами компании и обновлении у них продуктов Infowatch.

Напомним, что ГК Infowatch первой из российских компаний, работающих на рынке защиты организаций от утечек информации, открыла представительство полного цикла Infowatch Gulf в Дубае. В 2018 г. компания реализовала 14 проектов по внедрению решений Infowatch в государственных структурах и крупных компаниях стран Ближнего Востока, шесть из них – в ОАЭ. Клиентом компании стал Земельный департамент Правительства Дубая (Dubai Land Department), который отвечает за развитие рынка недвижимости в эмирате. Infowatch Gulf также развивает сотрудничество с такими клиентами, какCentral Bank of Bahrain, Prime Minister’s Court of Bahrain, Venture Capital Bank, First Energy Bank B.S.C. (Бахрейн), Kuwait Finance House (Кувейт), Petrochem (UAE), Haward Technology.

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