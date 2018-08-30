Asus представила новые ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15

Asus представила ZenBook Flip 13 (UX362) и ZenBook Flip 15 (UX562), ноутбуки-трансформеры с экранами диагональю 13,3 и 15,6 дюйма соответственно, отличающиеся невероятной компактностью. Они занимают на столе на 10% меньше площади, чем предшествующие модели.

Новые модели ZenBook 13 и 15 обладают широкими функциональными возможностями, мощным аппаратным оснащением и непревзойденной портативностью. Благодаря удивительно узкой рамке, соотношение площади экрана к поверхности крышки составляет 90%.

Ультрабуки серии ZenBook всегда наделяются передовыми технологиями, и новые модели – не исключение. В них реализовано сразу два инновационных решения. Дополнительная камера, размещенная в корпусе устройства, служит для работы с приложениями смешанной реальности и позволяет взаимодействовать с виртуальными трехмерными объектами в реальном пространстве. Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 наделен тачпадом NumberPad , который можно превращать в цифровой блок с сенсорными клавишами и светодиодной подсветкой.

Ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 15 и 13 оснащены новейшими процессорами Intel Core. Сенсорный дисплей поддерживает ввод с помощью активного стилуса. Представители творческих профессий оценят установленную в ZenBook Flip 15 высокопроизводительную дискретную графику NVIDIA и дисплей с фабричной калибровкой цветопередачи, подтвержденной сертификатом PANTONE.

Поворотное крепление ErgoLift позволяет открывать монитор под любым углом до 360°. При открывании крышки клавиатура ноутбука фиксируется под комфортным для набора текста наклоном. Надежность поворотного крепления подтверждает строгим контролем качества и серией испытаний, включающей 20 000 циклов открытия/закрытия.

У ноутбуков-трансформеров ZenBook Flip 13 и 15 настолько узкая экранная рамка, что ее практически незаметно. Работать с таким дисплеем – одно удовольствие, ничто не отвлекает от изображения на экране. Относительная площадь экрана у новых моделей составляет 90% – экран занимает практически всю поверхность крышки, не оставляя неиспользуемого пространства вокруг. Минимальная толщина рамки позволила сделать корпус ноутбуков ZenBook Flip 13 и 15 на 10% компактнее, чем у предшествующих моделей.

В ноутбуках ZenBook Flip 13 и 15 реализованы сразу два инновационных технических решения. В компактных моделях ноутбуков для экономии места часто отсутствует цифровой блок клавиатуры. Модель ZenBook Flip 13 оснащена уникальным тачпадом NumberPad, который может превращаться в сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой. В остальное время – это уже привычный большой высокоточный тачпад с поддержкой распознавания жестов. Чтобы активировать режим цифрового блока, достаточно коснуться иконки NumberPad на тачпаде.

Обе новые модели могут опционально оснащаться дополнительной камерой, расположенной на корпусе рядом с клавиатурой. Она добавлена специально для работы в новом приложении Windows 10 для смешанной реальности – Mixed-Reality Viewer. Это уникальное приложение позволяет совмещать объекты из реального мира и виртуального пространства. При использовании ноутбука в режиме планшета или палатки, пользователь может наложить трехмерный виртуальный объект на изображение реального мира, захваченное дополнительной камерой, перемещать объекты, приближать и отдалять их, а также сохранять результат в виде фото.

Ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15 начинены высокопроизводительными компонентами, включая новейший процессор Intel Core i7 8-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe обеспечивает высокую скорость загрузки системы и приложений.

В максимальной комплектации модель ZenBook Flip 15 оснащается дискретной игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q и дисплеем NanoEdge с разрешением 4K UHD и сертификацией PANTONE. Это означает, что дисплей специально откалиброван на фабрике для точной цветопередачи. Экран обладает цветовым охватом 100% пространства sRGB и отлично подходит для тех, кто профессионально работает с дизайном и графикой. Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 также может оснащаться двумя накопителями: твердотельным – для максимальной скорости работы с данными и жестким диском для хранения больших объемов информации.

Ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip 13 и 15 оснащаются уникальным поворотным креплением ErgoLift, позволяющим без усилий раскрывать экран на 360° и надежно удерживать его в заданном положении. В зависимости от угла раскрытия ZenBook Flip может использоваться как обычный ноутбук или планшет, раскрываться, как палатка, или фиксироваться под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Надежность и долговечность этого уникального полностью металлического крепления доказана серией строгих тестов, включающих 20 000 циклов открытия и закрытия крышки.

Для комфортного набора текста клавиатура ноутбука приподнимается под оптимальным для положения рук углом, когда крышка ноутбука открыта более чем на 135°.