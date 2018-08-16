Avast выпустила новую версию SecureLine VPN для ПК и Mac

Avast, разработчик решений цифровой безопасности, объявил о доступности Avast SecureLine VPN версии 2.0 для ПК и Mac. Новая версия предлагает дополнительный уровень защиты конфиденциальности для российских пользователей ПК, которые в большинстве своем работают с ОС Windows (88,36%) или Mac OS (8,06%). Пользователи могут создавать безопасное VPN-соединение автоматически, при запуске компьютера. Еще одна полезная функция — автоматическое подключение Avast SecureLine VPN при использовании незащищенной сети Wi-Fi, что позволяет скрыть действия пользователей в сети от посторонних глаз. Новая версия задействует преимущества дополнительных локаций серверов — их число выросло с 41 до 54, благодаря чему увеличилась и скорость подключения через VPN.

Виртуальная частная сеть (VPN) создает безопасное зашифрованное интернет-соединение. С ним пользователь может открывать любые вкладки в браузере, и его история посещений и данные будут невидимы для третьих лиц — например, злоумышленников и кибершпионов. Чтобы обезопасить себя при работе в публичных сетях или при подключении к фальшивой точке доступа Wi-Fi, пользователи запускают приложение Avast SecureLine VPN, которое шифрует их данные, делая их недоступными для других людей.

«По данным опроса, проведенного среди 3 163 интернет-пользователей в России, 38% респондентов пользуются публичными сетями Wi-Fi, но только 10% из них используют VPN для защиты своих персональных данных, — сказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Для защиты от киберпреступников и шпионов им следует установить VPN-решение и на компьютере, и на мобильном телефоне, чтобы в случае необходимости оно было под рукой».

Сегодня многие пользователи любят подключаться к общественным точкам доступа Wi-Fi — например, в метро или кафе. Если для входа в сеть Wi-Fi не требуется пароль, такая сеть небезопасна. Даже если пользователя просят ввести код доступа или пароль уже после подключения к Wi-Fi, как это часто бывает в отелях и кафе, такое соединение не защищено шифрованием, и любой человек, находящийся поблизости, может отслеживать ваши действия и перехватывать передаваемые данные, в том числе логины, пароли, банковскую информацию, личные электронные письма, фото и видео.

В компьютерах и телефонах часто по умолчанию настроена опция, с помощью которой они автоматически входят в сеть Wi-Fi, если ранее работали в сети с тем же именем. Это небезопасно, так как киберпреступникам ничего не стоит создать фальшивую точку доступа Wi-Fi. Достаточно выбрать для нее имя идентичное имя, и все устройства, которые находятся неподалеку, подключатся к этой сети. Таким образом, хакеры получат доступ к вашим персональным данным.

В Avast SecureLine VPN используется 256-битное шифрование по продвинутому стандарту (AES), отвечающее требованиям оборонной промышленности. Версии решения для iOS и Mac задействуют протокол IPsec. Их основу составляют собственные стеки Apple, что обеспечивает наилучшую совместимость и производительность.

Avast SecureLine VPN доступен для Mac, Windows, Android и iOS по цене от 2 тыс. руб. в месяц. Avast также сотрудничает с операторами мобильной связи по всему миру, предоставляя пользователям VPN-защиту непосредственно на своих мобильных устройствах