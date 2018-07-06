Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018»

Госкорпорация Ростех представит широкий спектр новейших разработок для «города будущего» на 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018». В рамках экспозиции на стенде госкорпорации будут представлены высокотехнологичные образцы городского транспорта, цифровые системы «умной» городской инфраструктуры, новейшие разработки в области здравоохранения и медицинской техники.

На стенде площадью 429 кв. м будут представлены разработки Ростеха, направленные на трансформацию городской среды и создание «интеллектуальной» инфраструктуры в таких отраслях, как безопасность, транспорт, ЖКХ, медицина и ряд других. Кроме того, в рамках выставки будут представлены аппаратно-программные комплексы для синхронизации и объединения всех поступающих данных в рамках одной информационно-коммуникационной среды «Умного города».

«Представленные разработки Ростеха являются составными частями «Умного города», которые помогают повысить уровень общественной безопасности, улучшают качество управления городскими службами, снижают аварийность на дорогах, в целом повышают уровень комфорта и удобства жизни для горожан. Подобные системы мы внедряем сегодня во многих регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской и Свердловской областях. Особо следует отметить, что эти разработки создаются на базе технологий и производств оборонно-промышленного комплекса, диверсификация которого является приоритетной задачей государственного масштаба», - сказала директор по коммуникациям госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

В экспозиции представлены элементы АПК «Безопасный город», в частности интеллектуальные светофорные объекты, автоматически настраивающие работу в зависимости от интенсивности дорожного трафика разработки холдинга «Швабе».

Холдинг «Росэлектроника» продемонстрирует электронные компоненты высокоскоростной коммуникационной сети «Ангара» для суперкомпьютерных вычислений, новую систему фотовидеофиксации дорожных нарушений и бесконтактную систему микропроцессорной централизации стрелок и светофоров для метрополитена.

Концерн «Техмаш» покажет автоматизированный диагностический и лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека для оказания помощи в условиях реанимации и транспортировки больных. Среди медицинских разработок холдинг «Швабе» представит также автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 для установки в аэропортах, метро, торговых центрах и на стадионах.

«Вертолеты России» продемонстрируют ряд современных образцов вертолетной техники, предназначенных для гражданских перевозок, полицейских операций и поисково-спасательных работ.

Все планируемые к показу разработки могут поставляться заказчикам как в виде отдельных изделий, так и в составе систем «Умного города», где каждая единица техники интегрируется в единую цифровую информационную среду.

«Иннопром» - международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2018 году «Иннопром» проходит в 9-й раз в период с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Темой выставки в этом году выбрано цифровое производство. В выставке принимают участие более 5 тыс. посетителей из 95 стран мира и более 600 индустриальных компаний-экспонентов из 20 стран.