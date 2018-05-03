MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге

Оператор фиксированной и мобильной связи MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуг связи в девятом крупном городе Поволжья – Оренбурге. Специальные предложения для малого и среднего бизнеса доступны теперь абонентам 28 крупных городов России.



В третьем квартале прошлого года были завершены строительно-монтажные работы по сооружению объекта связи – узла местной сети электросвязи MCN Telecom, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Попова, д. 44.

Общая монтированная ёмкость составляет 1070 номеров, выделенных в коде географически определенной зоны АВС = 353 с ресурсом нумерации abx: 2792930-2793999 на местном уровне и системой сигнализации ОКС 7.

«MCN Telecom реализует проект по строительству местных узлов связи в 85 крупных городах РФ, то есть во всех субъектах РФ. По состоянию на январь 2018 года построено более 40 хабов. Полностью завершить строительство планируется к 2020 году. В рамках проекта, мы предлагаем клиентам номерную ёмкость в любом городе присутствия оператора, которую можно получить через единый SIP-транк», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Оператор связи обладает всеми необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи и предлагает абонентам выгодные условия повсеместно.

Новым абонентам MCN Telecom предоставляется возможность подключать первый номер любого из 28 городов бесплатно. При оплате на год вперед абонентская плата за виртуальный номер составит 149 руб/мес, что на 40% дешевле, чем при посуточном варианте списания денежных средств.

Для мобильных абонентов оператора действуют специальные предложения в шести регионах России, образующих домашний: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области, Краснодаре и Краснодарском крае, Новосибирске и Новосибирской области, Ростове-на-Дону и Ростовской области. При заключении договора с MCN Telecom на оказание услуг мобильной связи сроком на 6 месяцев абонент может получить 10Гб мобильного интернета по выгодной цене – 299 руб.