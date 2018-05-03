«Айтеко» построила центр экстренного реагирования в Нижнем Новгороде на платформе VideoMost

Spirit DSP, российский поставщик коммуникационных программных продуктов, разработчик программного ВКС сервера VideoMost, принял участие в проекте российского системного интегратора «Айтеко» по разработке ИТ-инфраструктуры для единого центра экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде.

VideoMost, программный сервер для видеоконференций, был внедрен в комплексное решение «Айтеко», которое объединяет систему видеоконференцсвязи, видеораспределения и отображения на видеостенах и рабочих столах, аудиокоммутации и звукоусиления, телефонной связи, а также систему гарантированного электроснабжения, сеть распределения электропитания и освещения и другие необходимые новгородскому центру функции.

«Перед нами стояла интересная и нетривиальная задача в короткие сроки создать полнофункциональное решение, необходимое для круглосуточной работы единой диспетчерской службы. При этом для администрации города было важно сохранить ранее вложенные инвестиции и максимально эффективно использовать уже существующее оборудование, – отметил Роман Антонов, руководитель нижегородского отделения компании «Айтеко». – Команда наших специалистов тщательно изучила имеющуюся инфраструктуру и частично перенесла ее на новый объект, модернизировав систему в целом и нарастив технологический потенциал».

«VideoMost Server не в первый раз используется для организации систем экстренного реагирования, – сказал Юрий Хомяк, Директор по продажам VideoMost в России. – Например, ранее, на базе VideoMost был создан видео ситуационный центр РЖД, позволяющий бесперебойно контролировать ситуацию на сотне вокзалов РЖД используя несколько тысяч видеокамер и оперативно интерактивно реагировать на возникшие нештатные ситуации, используя ВКС VideoMost. Теперь мы приняли участие в крупном проекте вместе с компанией "Айтеко", и рады сотрудничать с ними в Нижнем Новгороде».

Программный ВКС сервер VideoMost позволяет объединить одновременно до 100 интерактивных видеоучастников в одной онлайн-комнате и еще до 1,5 тыс. зрителей на каждом сервере для проведения совещаний, деловых встреч, презентаций и пресс-конференций, работы ситуационных центров, контакт-центров, телемедицины и дистанционного обучения. Благодаря кроссплатформенности (работе на Linux, Windows, MacOS, Android, iOS и во всех браузерах), совместимости с ранее установленным ВКС оборудованием Polycom, Avaya, Huawei и софтом Microsoft в одной конференции, а также широкому набору инструментов (мобильный мессенджер, демонстрация приложений и рабочего стола, совместная работа над документами, обмен файлами, доска для рисования и др.) VideoMost является эффективным бизнес-инструментом на каждом рабочем месте в офисе, в командировках, для удаленных сотрудников, для коммуникаций с клиентами, партнерами и поставщиками.