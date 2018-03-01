«Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера

«Атол» объявила о старте продаж «Атол» 91Ф. Это первое на российском рынке устройство класса «ньюджер» (от англ. new generation) – нового поколения контрольно-кассовой техники. Благодаря ему малые и микропредприятия смогут выходить на начальный уровень автоматизации без серьезных трудозатрат и финансовых вложений.

По сравнению с «Атол 91Ф», по данным компании, ни одна из выпущенных ранее касс не была так же проста в применении, обеспечивая при этом необходимую компаниям эффективность в управлении бизнесом.

Новое решение «Атол» – это не модификация одной из касс компании, а ее инновационная разработка. Модель была создана специально, чтобы помочь небольшим фирмам соответствовать 54-ФЗ и управлять продажами. С конца прошлого года она входит в реестр ККТ (Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-20/991@).

Новинка оптимальна для торговых точек на рынках и ярмарках (палатки, киоски), мини-маркетов, бутиков, павильонов, магазинов «у дома», небольших специализированных магазинов, а также столовых, закусочных и кофеен. Особенно удобно устройство будет тем компаниям, которые 1 июля 2018 г. впервые начнут использовать кассовые расчеты. Это индивидуальные предприниматели на ЕНВД и «Патенте», имеющие наемных работников, ведущие торговлю или оказывающие услуги общепита.

Ньюджер «Атол 91Ф» прост в освоении. Благодаря интуитивно понятному меню даже неопытные пользователи быстро научатся работать с ним. При этом устройство удобно в эксплуатации: графический экран четко отображает информацию, клавиатура защищена от пыли и влаги. А основной функционал вынесен на клавиатуру, что позволяет совершить нужную операцию нажатием одной кнопки (например, чтобы отправить клиенту чек в виде SMS).

В помощь предпринимателю компания «Атол» реализовала в своем новом продукте возможности эффективного управления продажами. Он имеет интеграцию с личным онлайн-кабинетом пользователя, где можно быстро и просто работать с каталогом товаров (загружать / выгружать из личного кабинета в устройство и наоборот, редактировать товарные позиции), снимать финансовую аналитику и статистику.

С «Атол 91Ф» у пользователя появляется широкий выбор интерфейсов для передачи информации оператору фискальных данных (ОФД) – 2G, Wi-fi, Ethernet. Если какие-то чеки не будут переданы ОФД, то об этом сразу «сообщит» индикатор на экране, отобразив их количество. «Пробить» товар можно как по коду товара, так и путем считывания штрих-кода. Во втором случае кассиру будет достаточно просто подключить к «Атол» 91Ф сканер штрих-кодов по USB.

Еще одна важная особенность ньюджера – возможность использовать его автономно в течение всего рабочего дня. Отсутствие подключения к электросети и нестабильное напряжение тока не станут помехой для работы кассира благодаря встроенному в «Атол» 91Ф съемному аккумулятору (Li-On-типа 18650). А специальный индикатор на экране аппарата вовремя подскажет, когда его нужно подзарядить. При этом компактность и маленький вес «Атол 91Ф» (8,5х6,6х18,7 см; менее 0,4 кг) позволяют устанавливать ньюджер на ограниченном пространстве и использовать в мобильной торговле.

При перечисленных возможностях розничная стоимость «Атол» 91Ф с фискальным накопителем составляет всего 15 000 руб. Налоговый вычет полностью погашает затраты на приобретение ньюджера. Приобрести решение можно во всех регионах России у авторизованных партнеров «Атол».

«Повсеместное распространение в России онлайн-касс – одна из важных составляющих в ее инновационном развитии, ориентированном на цифровую экономику. Чтобы внедрение новой системы фискального учета проходило для рынка безболезненно, реализация реформы была разбита на этапы с учетом типов бизнеса, – отметил Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании «Атол». – Да, «вторая волна 54-ФЗ» коснется микро- и малых предприятий, которые раньше вообще не применяли кассы. Но у них есть хорошее подспорье – опыт, накопленный в 2017 г. крупными торгово-сервисными компаниями и производителями ККТ. В первом «ньюджере» мы воплотили свои лучшие практики в разработке онлайн-касс, адаптировав их под потребности ИП и маленьких фирм, заинтересованных в начальной автоматизации. В новой модели заложена не только нужная таким пользователям функциональность и автономность. Теперь они могут делать настройки в своей кассовой технике удаленно, повышая эффективность продаж».