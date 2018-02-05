Аналитики InfoWatch рассказали о громких утечках госданных 2017 года

По данным аналитического центра InfoWatch, завершившийся 2017 год многим запомнился очередными разоблачениями со стороны портала WikiLeaks. Скандально известный портал выложил тысячи секретных документов Центрального разведывательного управления США.

Серия публикаций под кодовым названием Vault7 раскрыла данные о «хакерской программе» под управлением ЦРУ об использовании специальных программ для слежки за пользователями компьютеров и смартфонов, о создании вредоносных программ для Windows и перехвате видеопотоков. Также порталу Джулиана Ассанжа удалось получить переписку избирательного штаба нового президента Франции Эммануэля Макрона – всего более 70 тыс. писем.

В сентябре 2017 г. в прессу просочилось распоряжение властей США о том, как не допускать утечки информации. Как следует из документа Белого Дома, информация предназначена для более чем 50 министерств и ведомств. Администрация президента США требует провести обучающие мероприятия для сотрудников, где рассказать им о правилах обращения с конфиденциальной информацией, разъяснив наказание за разглашение секретных сведений.

На добыче информации, составляющей военную тайну, специализируются не только шпионы, но и сетевые пираты. Например, хакерам из Северной Кореи удалось завладеть огромным массивом данных о военных стратегиях Южной Кореи и США и документами, где описывался план физического устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Организованные группы киберпреступников используют различные каналы для получения информации. Так, в ноябре 2017 г. китайские хакеры смогли проникнуть в секретный видеочат правительственных органов Индии. Ранее группировка хакеров Global Leaks взломала электронную почту посла ОАЭ в США. Это резко повысило политическую напряженность в странах Персидского залива, поскольку скомпрометированная переписка содержала данные о том, что ОАЭ использует свое влияние в Вашингтоне, чтобы нанести ущерб Катару.

Из примеров непреднамеренных утечек можно привести случай в Австралии. Местная полиция случайно транслировала в сервис Periscope обсуждение операции по захвату человека, подозреваемого в шпионаже на Северную Корею. Порядка 40 человек успели прослушать трансляцию до того, как ссылка на нее была удалена.