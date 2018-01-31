Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении

Mail.Ru Group объединила все облачные сервисы для бизнеса (Infra, Hotbox и Icebox) в новое направление под брендом Mail.Ru Cloud Solutions (MCS). В течение ближайших трех лет компания планирует занять 15% российского рынка облачных IaaS-решений.

В январе 2018 года сервисы облачной инфраструктуры, объединились под брендом Mail.Ru Cloud Solutions. Поскольку IaaS-рынок обладает большим потенциалом роста, Mail.Ru Group продолжает развивать это направление. На развитие MCS в 2018 году выделено существенно больше ресурсов, чем на отдельные IaaS-сервисы компании в 2017 году: в частности, команда проекта увеличится втрое. Изначально сервисы создавались на базе разных подразделений компании: так, объектные хранилища Icebox и Hotbox разрабатывались командами Облака Mail.Ru и платформы «Mail.Ru для бизнеса», а виртуальные машины (Infra) создавались в направлении систем хранения данных.

Решения MCS покрывают потребности бизнеса в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до IT. Сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra позволяет создавать на мощностях Mail.Ru Group виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе. Hotbox – это облако для «горячих» данных, позволяющее хранить в моментальном доступе и раздавать большое количество информации. Icebox представляет собой хранилище для редко используемых данных. Помимо виртуальной инфраструктуры MCS предложит своим клиентам и Tarantool — продукт, который зарекомендовал себя на рынке СУБД.

Административным и организационным управлением в Mail.Ru Cloud Solutions занимается руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин, за продажи отвечает - руководитель направления развития бизнеса Анна Кашницкая, техническим директором стал Денис Аникин.

Mail.Ru Cloud Solutions предлагает клиентам доступ к приватной виртуальной сети, объектному хранилищу и хранилищу для бэкапов, балансировщику нагрузок, сетевым системам хранения данных NAS, NFS, CIS, блочному хранилищу, сервису управления конфигурациями. IaaS-решения Mail.Ru Group помогают бизнесу сократить временные и финансовые затраты: больше не нужно выстраивать и обслуживать собственную IT-инфраструктуру. Среди ключевых преимуществ — удобная тарификация (компании платят только за фактически используемые мощности и объемы хранилищ) и простота администрирования. Решения MCS уже применяют в работе сотни организаций различных профилей, в числе которых «1С-Битрикс», ВТБ 24 и Британская высшая школа дизайна.

«У Mail.Ru Group накоплен огромный опыт управления IT-инфраструктурой проектов с многомиллионной аудиторией. Опираясь на него, в начале 2017 года мы открыли универсальные и удобные решения с высоким уровнем надежности для клиентов, которые хотят получить качественную и безопасную облачную инфраструктуру за разумные деньги. И на практике доказали самим себе, что B2B-продукты пользуются спросом. По оценкам Gartner, рынок IaaS-решений до 2020 года будет расти в среднем на 30% в год. Решение о выделении виртуальной инфраструктуры Mail.Ru Group в отдельное направление было принято с учетом факта роста потребности в IaaS-решениях во всем мире», — отметил руководитель облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.