Lenovo представила новые ноутбуки для учебы

Lenovo представила новые модели ноутбуков, разработанные с учетом требований учебных заведений. Среди новинок — устройства на ОС Windows в классических и трансформируемых корпусах, защищенных от механических воздействий и влаги. Различные комбинации форм-факторов, предустановленные образовательные продукты от ведущих разработчиков и доступные цены позволяют выбрать подходящую модель для любых задач и бюджетов.

Для удобства использования в классах и аудиториях новые модели оборудованы эластичными бамперами и усиленными разъёмами, а трансформируемые устройства — усовершенствованными механическими креплениями клавиатуры. Применение универсальных разъёмов USB Type-C, дополнительные камеры на верхних крышках и слоты для хранения стилусов делают процесс обучения более удобным и эффективным.

ThinkPad 11e и 11e Yoga: 5 поколение серии ноутбуков и трансформеров ThinkPad 11e/11e Yoga стало тоньше и легче своих предшественников за счет новейших процессоров Intel серии N. Батарея повышенной ёмкости позволяет работать без подзарядки до 12 часов.

Высокий уровень надежности, протестированный в соответствии с военными стандартами MIL-SPEC, гарантирует работу устройств в самых разных условиях. Трансформер ThinkPad 11e Yoga имеет слот для хранения стилуса и вторую камеру на задней поверхности крышки, предназначенную для съёмки фото и видео в режиме планшета. В серии появилась модель ThinkPad 11e с IPS экраном диагональю 11,6 дюйма.

Lenovo 100e: — выбор для студента и школьника. Защищенный корпус с резиновыми вставками не боится падений, ударов и влаги. Производительные процессоры Intel Celeron N3350 на архитектуре Apollo Lake и быстрая оперативная память позволят сосредоточиться на учебном процессе и не переживать о ресурсах ПК. Твердотельные накопители не только бесшумные и быстрые, но и экономичные — Lenovo 100e работает без подзарядки аккумулятора до 10 часов. Благодаря поворотной камере студенты могут записывать лекции на видео, не отрываясь от выполнения заданий.

Ноутбуки серии Lenovo 100e работают на базе Windows 10 и оснащены дисплеями с диагональю 11,6 дюйма с антибликовым покрытием.

Трансформеры Lenovo 300e работают на операционной системе Windows. Прочный корпус с эластичными вставками предохраняет устройство от механических повреждений, а клавиатура защищена от попадания жидкости. Простота трансформации позволяет использовать устройство в наиболее удобном формате: ноутбук, планшет или консоль. Сенсорный дисплей, различающий до 10 одновременных касаний, обеспечивает комфорт и интерактивность. Устройства обеспечивают до 8 часов автономной работы. Трансформеры Lenovo 300e оснащаются HD IPS дисплеями с диагональю 11,6 дюймов и весят 1,35 кг. Трансформеры поддерживают стилус, обеспечивающий комфорт при рисовании и письме как при использовании традиционной ручки и бумаги.

В настоящее время ноутбуки уже доступны для заказа.