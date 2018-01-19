МТУСИ займется стандартизацией блокчейна

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) вошел в состав технического комитета по стандартизации «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн» согласно приказу №2831 Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 15 января 2018 года.

Блокчейн является результатом многолетних достижений в области криптографии и информационной безопасности. Уникальность концепции блокчейна или системы распределенного реестра заключается в неизменности или необратимости, которую гарантирует криптографическая система защиты. Например, когда транзакции из реестра или базы данных сгруппированы в блоки и записываются в реестр, запись предваряет криптографическая верификация или подтверждение, в результате чего изменить состояние базы данных путем каких-либо махинаций практически невозможно.

C точки зрения информационной безопасности системы распределенного реестра выделяют обычно два аспекта: теоретический, имеющий непосредственное отношение к разработке технологии блокчейн, и практический, связанный прежде всего с ее внедрением. Теоретический аспект связан с обоснованием безопасности архитектуры блокчейна, без чего использование технологии в какой-либо важной сфере не представляется оправданным. Практический аспект связан с тем, что разрабатываемые энтузиастами современные блокчейн-системы зачастую обладают серьезными уязвимостями, которые позволяют проводить хакерские атаки, и тем самым препятствуют внедрению даже теоретически безопасных систем.

Внедрение технологии распределенного реестра (блокчейна), лежащей в основе криптовалюты Bitcoin, является общемировой тенденцией. В настоящее время технология разрабатывается и внедряется в различные сектора российской экономики и государственного управления, включая кредитно-финансовый сектор, страхование, транспортную логистику и ряд других областей. Однако, по мнению некоторых экспертов, сформировавшегося рынка блокчейн-технологий в России нет: есть только рынок больших ожиданий и перспективных экспериментов, а хорошей компетенцией в блокчейн-технологиях обладают не больше 20-30 человек в стране.

Стандартизация блокчейн призвана поднять развитие этих технологий на новый уровень за счёт формирования на международном уровне способов работы, стимулирования более тесного взаимодействия, ускорения их принятия общественностью, расширения способов их применения, а в конечном итоге - росту доверия к такого рода операциям.

В соответствии с приказом Росстандарта, МТУСИ в составе технического комитета по стандартизации совместно с Центральным банком РФ, Сбербанком, «Ростелекомом» и другими членами комитета будет заниматься стандартизацией архитектуры и онтологии блокчейна, разработкой требований к его программно-аппаратным и программным средствам, регламентировать сферы применения этой технологии в России, а также работать в направлении безопасности и конфиденциальности распределенного реестра. В комитете будет четыре рабочих группы, каждая будет выполнять одну из указанных задач.

МТУСИ, являющийся одним из ведущих российских вузов в сфере информационных технологий, криптографии и информационной безопасности, будет отвечать именно за обеспечение безопасности и конфиденциальности информации при внедрении этой технологии.

Ректор МТУСИ Сергей Ерохин отметил: «Научные подразделения МТУСИ способны оказать экспертные услуги в разработке программно-аппаратных средств, проведении анализа программного обеспечении и выработке на основе этого анализа требований к технологиям распределённого реестра и блокчейн, в том числе в области безопасности и конфиденциальности. Прежде чем переходить непосредственно к внедрению технологии нужно убедиться, что системы, построенные на ее основе, будут безопасны, удобны для использования и устойчивы к внешним недружелюбным воздействиям. Необходимо также оценить нормативные и организационно-технические вопросы применения блокчейн».

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник научного отдела «Безопасность критической информационной инфраструктуры» МТУСИ Константин Панков отметил: «Принципиальным преимуществом МТУСИ является наличие в университете крупных специалистов в области информационной безопасности и криптографии, в число которых входят как научные сотрудники, так и профессорско-преподавательский состав, имеющих опыт реализации различных по сложности проектов».

«Большое внимание в университете уделяется проведению исследований технологии распределенного реестра, определению особенностей и изучению узких мест её применения в различных областях, исследованию криптографических методов поддержки этой технологии. Это обеспечивает возможность системного анализа технологии, в отличие от многих организаций, которые занимаются чисто практическим применением технологии распределенного реестра» - отметил доктор технических наук, проректор по научной работе МТУСИ Юрий Леохин.

В 2017-2018 учебном году МТУСИ вводит в существующие учебные программы высшего и дополнительного профессионального образования изучение основ блокчейна. На кафедрах факультета Информационных технологий МТУСИ преподаются дисциплины, составляющие технологию Блокчейна, а именно по темам: Криптографические алгоритмы, Хэширование, Информационная безопасность, Анализ данных, Программирование, распределенные вычисления, архитектура вычислительных систем, Электронно-цифровые подписи, информационные системы, облачные вычисления. В ноябре 2017 года Московский технический университет связи и информатики и компания Unify (бренд Atos в области ПО и коммуникационных услуг) начали сотрудничать в области исследований и разработок, посвященных данной технологии.

Юрий Леохин отметил, что Московский технический университет связи и информатики с учетом большого опыта подготовки специалистов в области информационной безопасности и криптографии создает и внедряет в образовательный процесс учебные программы для бакалавров и магистров, в которых будет предусмотрено изучение технологии системы распределенного реестра.

Технический комитет по стандартизации ТК 159 «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн» - форма сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в области деятельности.