Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4

Informatica представила Informatica Secure@Source 4, новой версии решения в области безопасности данных (data security).

Secure@Source - решение для выявления связанных с конфиденциальными данными рисков на уровне всей организации, обеспечивающее точную оценку рисков и дальнейшие действия по корректировке рисков и обеспечению защиты для данных находящихся в cloud, data lakes, неструктурированных данных и традиционных источников данных, находящихся в окружении заказчика.

Решение включает комбинацию возможностей автоматизированного и интегрированного выявления и обнаружения конфиденциальных данных в организации, классификации, оценки угроз, поведенческой аналитики действий пользователей, мониторинга, оценки и корректировки рисков на единой платформе. Используя Secure@Source организации получают возможность приоритизировать связанные с данными риски, обеспечить соответствующие действия по минимизации рисков с учетом выявленных приоритетов и вести постоянный мониторинг своего окружения в целях выявления возникающих новых рисков.

С ростом объемов, все больше и больше данных, ассоциированных с современной цифровой трансформацией распространяются в новых местоположениях, для которых непросто обеспечить должную безопасность, например, в таких как data lakes или другие репозитории неструктурированных данных, мобильные устройства и облачные решения. В результате организации должны найти способы разумно отобразить и оценить риски, связанные с имеющейся у них, разбросанной по множеству систем информацией и обеспечить быструю организацию эффективных мер защиты для своих высоко-рискованных данных.

В дополнение к имеющимся ранее возможностям по работе со структурированной информацией во множестве типов БД и репозиториев big data, добавлена поддержка неструктурированных данных, включая документы Office, PDF, text, XML, CSV и JSON. Расширен список поддерживаемых платформ, включая Amazon Redshift, Azure и SAP. Возможности оркестровки широкого набора инструментов безопасности для снижения рисков, включая Ranger, Sentry, инструменты маскирования данных и шифрования. Способствование выполнению compliance-инициатив, связанных с классификацией конфиденциальных данных и выстраиванию политик безопасности, например, для регулирования в области GDPR или персональных данных

Заказчики Secure@Source получают следующие возможности. Обнаружение и классификация – глобальное обеспечение видимости состояния конфиденциальных данных во всей организации, классификации, выявления и обнаружения, отчетности о конфиденциальных данных и их распространении для всей организации. Поддержка compliance – многофакторная скоринговая оценка риска, учитывающая уровень конфиденциальности, статус защиты, стоимость утечки и другие факторы. Быстрый и прозрачный аудит – видимость действий пользователей, связанных с доступом к конфиденциальным данным с использованием мониторинга выявления аномального поведения. Снижение рисков утечки данных – основанные на выявленных рисках рекомендации по снижению рисков и оркестровка инструментов защиты, включая динамическое или статическое маскирование данных, шифрование, контроль доступа, блокировку и другие решения от Informatica и сторонних поставщиков

Secure@Source полностью интегрировано с другими компонентами Informatica Intelligent Data Platform, включая Informatica PowerCenter, Informatica Cloud, Informatica Big Data Management и Informatica Data Masking.