Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM

Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления активами. Системным интегратором проекта стала компания «Интерпроком», бизнес-партнер IBM.

Система позволяет вести мониторинг и управлять техническим обслуживанием 12 инженерных систем, более 300 зданий и сооружений, более 1 тыс. транспортных средств и спецтехники, а также 20 тыс. единиц производственного оборудования. В базу данных внесено больше 80 тыс. объектов эксплуатации. К системе подключено свыше 1,5 тыс. пользователей.

Аналогичные системы на базе IBM Maximo используются в таких аэропортах, как Хитроу (Лондон) и Схипхол (Амстердам).

«За счет внедрения мы планируем снизить затраты на техническое обслуживание, а также автоматизировать управление активами. Например, при управлении производственным оборудованием мы сделаем качественный переход от традиционного планирования к более эффективной модели облуживания по фактической наработке», – отметил Олег Коршунов, руководивший в Domodedovo Integration внедрением проекта в производственную деятельность аэропорта.

За счет нового решения появится возможность развивать технологии интернета вещей. Умные датчики будут установлены на объекты инженерной инфраструктуры (электрообеспечения, теплоснабжения, водоотведения и др.), что повысит технологичность и качество обслуживания этих объектов.

«Современный аэропорт – это довольно сложный бизнес с весьма разнообразными активами и сервисами, управление которыми должно идти в реальном времени. Благодаря усилиям и экспертизе бизнес-партнера «Интерпроком», решение IBM позволило сделать работу Аэропорта Домодедово более эффективной. IBM Maximo также поможет подготовить базу для использования заказчиком возможностей интернета вещей в будущем», – сказал Игорь Фроловичев, руководитель отдела по работе с предприятиями в индустриях энергетики и ЖКХ, телекоммуникаций и транспорта, IBM России и СНГ.

«Интерпроком» был выбран в качестве системного интегратора проекта по итогам публичного тендера, в котором учитывались межотраслевая экспертиза, компетенции компании в решениях по управлению активами предприятий и ценовое предложение.

«Возможности платформы IBM позволили нам реализовать ее комплексную интеграцию с различными корпоративными системами Аэропорта Домодедово. Специалисты «Интерпрокома» смогли связать воедино бизнес-процессы на разных предприятиях аэропорта и расширить решение, чтобы обеспечить соответствие функциональности системы строгим нормативным требованиям, – сказал Артем Роменский, генеральный директор компании «Интерпроком». – Замечу, что поддержка со стороны руководителей бизнес-подразделений и ИТ-отдела Домодедово сыграла решающую роль в успехе проекта».