РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров

Группа компаний РСК увеличила до 11 количество своих суперкомпьютеров в новой редакции рейтинга Top50 самых мощных вычислительных систем в России и СНГ (опубликован 25 сентября 2017 г.), укрепив свое лидерство среди всех отечественных производителей с долей 22% в этом списке.

Ранее в этом году группа компаний РСК модернизировала суперкомпьютерные системы в МСЦ РАН (Москва) и ЦКП ССКЦ СО РАН (Новосибирск). Они стали основой территориально распределенного вычислительного комплекса, суммарная пиковая производительность которого превысила 1,1 ПФЛОПС (петафлопс - квадриллион операций с плавающей запятой в секунду, или 1000 терафлопс). Российские ученые из учреждений РАН в Москве и Новосибирске, а также из других регионов страны, получили возможности для использования ресурсов не только одного, но и, при необходимости, сразу двух суперкомпьютерных центров одновременно.

В ходе модернизации суммарная пиковая производительность обновленного суперкомпьютерного парка МСЦ РАН, реализованного на базе вычислительных систем «РСК Торнадо» и RSC PetaStream с жидкостным охлаждением, выросла на 40%. В итоге общая производительность вычислительных ресурсов МСЦ РАН превысила 900 ТФЛОПС (терафлопс - триллион операций с плавающей запятой в секунду). В текущем списке Top50 представлены 4 системы производства РСК, установленные в МСЦ РАН – на 4-й, 13-й, 33-й и 37-й позициях.

После установки в марте 2017 года новой суперкомпьютерной кластерной системы НКС-1П на базе решения «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением общие вычислительные ресурсы ЦКП ССКЦ СО РАН были увеличены почти в два раза – на 71% до уровня 197 ТФЛОПС. Этот новый вычислительный комплекс впервые вошел в рейтинг Top50, заняв в нем 34-е место.

С технической точки зрения, оба проекта в суперкомпьютерных центрах РАН в Москве и СО РАН в Новосибирске уникальны тем, что это первое в мире внедрение серверных вычислительных узлов с жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» на базе самых мощных 72-ядерных процессоров Intel Xeon Phi 7290 (были представлены в ноябре 2016 г.), а также на основе 16-

ядерных процессоров Intel Xeon E5-2697А v4. Кроме того, в ходе реализации этих уникальных проектов впервые в России и СНГ коммуникационные подсистемы двух кластерных комплексов были реализованы на основе высокоскоростного межузлового соединения Intel Omni-Path со скоростью передачи данных 100 ГБит/с.

Оба центра соединил высокоскоростной защищенный канал передачи данных (10 Гбит/с). Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе ПО «РСК БазИС». Она позволяет осуществлять управление как отдельными узлами, так и всем решением в целом, включая инфраструктурные компоненты.

Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты и т.д.) – это программно-определяемые компоненты, позволяющие существенно упростить и ускорить как начальное развертывание, так и обслуживание, и последующую модернизацию системы.

Жидкостное охлаждение всех компонентов обеспечивает длительный срок их службы.

Кроме того, в списке Top50 представлены еще 6 суперкомпьютеров РСК, установленных в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого (3-я и 10-я позиции), Южно-Уральском государственном университете (8-е и 18-е места), Московском физико-техническом институте (26-я позиция), Волгоградском государственном техническом университете (47-е место).