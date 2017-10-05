HP представила новые премиальные ноутбуки линейки Spectre. Фото. Цены

HP Inc. представила новые ноутбуки премиум-класса HP Spectre 13 и HP Spectre x360. Эти устройства отличаются роскошным дизайном, передовыми процессорами, увеличенной продолжительностью автономной работы и великолепными дисплеями.

Второе поколение HP Spectre 13 — один из самых тонких в мире ноутбуков с сенсорным дисплеем. Устройство оснащается четырехъядерными процессорами Intel Core 8 поколения.

Ноутбук HP Spectre x360 теперь обладает одним из самых длительных в мире среди четырехъядерных трансформеров временем автономной работы. Встроенная в дисплей функция «защиты от подглядывания» (решение HP Sure View доступно в зависимости от конфигурации) еще более повышает безопасность и удобность этого уникального ноутбука.

«HP предлагает самые тонкие сенсорные ноутбуки в мире, устанавливая новые отраслевые стандарты времени автономной работы, безопасности и дизайна, — отметила Энн-Софи Хадберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель подразделения персональных потребительских систем, HP Inc. в регионе EMEA. — Ноутбуки линейки Spectre традиционно меняют представления о премиальных ПК: они предлагают пользователям уникальные функции, которые будут вдохновлять на творчество и открывать безграничные возможности для воплощения в жизнь самых невероятных идей».

«HP вновь превосходит ожидания, выпуская роскошные ноутбуки премиум-класса с важными для потребителей характеристиками: высокой производительностью, потрясающим дизайном и увеличенным временем автономной работы, — отметил Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), президент и главный аналитик Moor Insights & Strategy. — Ноутбуки Spectre без сомнения позволят HP укрепить позиции на рынке премиальных ПК».

Ноутбук HP Spectre 13

Тонкий HP Spectre 13 обладает характеристиками премиум-класса, такими как дисплей с разрешением 4К, тонкая рамка экрана и высокая производительность.

Корпус из алюминия и углеродного волокна выполнен в белом цвете с золотистыми акцентами или в темно-серебристом с медными акцентами. Дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass NBT в ультратонкой рамке поддерживает разрешение до 4K. Динамики с ярким и четким звучанием расположены над полноразмерной клавиатурой с подсветкой от края до края.

Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 и i7 8 поколения, до 1 ТБ для хранения данных на твердотельном накопителе в форм-факторе PCIe, памятью LPDDR3 до 16 ГБ. Более высокий ресурс батареи: До 11,5 часов автономной работы и зарядка батареи с 0% до 50% всего за 30 минут благодаря технологии HP Fast Charge.

HP Spectre x360 в режиме ноутбука

Усовершенствованный HP Spectre x360 превращается в планшет и обратно. Он обеспечивает высокую производительность благодаря четырехъядерным процессорам, а также до 16,5 часов автономной работы и защиту экрана от посторонних взглядов.

HP Spectre x360 в режиме планшета

Усовершенствованный дизайн: корпус из алюминия в серебристом, темно-серебристом с медными акцентами и в розово-золотистом (ограниченная серия) цветах. Экран: 13-дюймовый дисплей с ультратонкой рамкой и прочным стеклом Corning Gorilla Glass NBT поддерживает разрешение 4K.

Тонкий корпус и объемное звучание: те, кто занимается творчеством и нуждаются в многозадачности, оценят оптимизированную систему охлаждения, производительность новейших процессоров Intel Core i5 и i7 8 поколения, до 16 ГБ памяти LPDDR3 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе в форм-факторе PCIe для хранения фотографий и видео.

Безопасность и удобство: считыватель отпечатков пальцев, решение HP Sure View (для версии Full HD, только в серебристой модели), позволяющее защитить экран от подглядывания одним нажатием клавиши, и инфракрасная FHD-камеру HP Wide Vision для распознавания лица при входе в систему.

Универсальность: перо, сертифицированное для технологии Windows Ink, обеспечивает удобное рисование и рукописный ввод наряду с сенсорным управлением. Перо чувствительно к наклону и давлению. Встроенная аккумуляторная батарея с разъемом USB-C после 15 минут подзарядки позволяет работать с пером в течение 198 минут.

Ноутбук HP Spectre 13 поступит в продажу в России в ноябре 2017 года по цене от 99990 руб. Ноутбук HP Spectre x360 поступит в продажу в России в ноябре 2017 года по цене от 94990 руб. Для российского рынка все ноутбуки HP Spectre выпускаются с расширенной, 3-летней, гарантией.