DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2

Informatica анонсировала выпуск новой версии Informatica Intelligent Data Platform 10.2 –полностью интегрированной, высокоинтеллектуальной масштабируемой платформы для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Впервые функциональность платформы усилена искусственным интеллектом Claire, который используется от низкоуровневых задач по каталогизации и исследованию данных до высокоуровневых задач управления данными. Новая версия платформы Intelligent Data Platform позволит заказчикам Informatica по всему миру увеличить показатели ROI от внедрения высокотехнологичных инновационных решений управления всем объемом данных в организации; эффективно выстроить целостный подход управления данными в соответствии с внутренними правилами и регуляторными нормами; извлечь максимум пользы из ваших данных, вне зависимости от объема, типов источников и структуры; начать использовать платформу как в обычных, так и в облачных средах.

Среди новых интересных возможностей Intelligent Data Platform в новой версии 10.2 можно выделить включение в Enterprise Information Catalog новых возможностей по управлению, исследованию и анализу метаданных, основанных на технологиях нейронных сетей и искусственного интеллекта Claire, расширение возможностей в области управления большими данными, включая новые релизы таких продуктов, как Big Data Management, Intelligent Streaming, Intelligent Data Lake, интеграцию в платформу управления большими данными лучших решений из мира Open Source, включая популярные Spark, Spark Streaming, Kafka, Zeppelin и другие, интеграцию Informatica Axon, являющегося частью Data Governance нового поколения, с Enterprise Information Catalog и Informatica Data Quality, расширение возможностей решения Secure@Source, обеспечивающего комплексное исследование и безопасность критически важных данных в организации.

«В основе успешной digital-трансформации бизнеса лежат данные и стратегический подход к их управлению, который включает управление всем массивом данных в организации, безопасность критически важной информации, обеспечение качества и достоверности данных, масштабирование экосистемы данных и получение данных в реальном времени. Данные, собранные воедино дают полноценный, так называемый Взгляд 360 градусов, на ситуацию в организации, что жизненно необходимо современным организациям для принятия быстрых и правильных решений» - сказал Амит Валиа (Amit Walia), исполнительный вице-президент корпорации Informatica. - «На сегодняшний день только Informatica, лидер в области Enterprise Data Management, покрывает все эти задачи c помощью единственной в индустрии интеллектуальной платформой управления данными со встроенным искусственным интеллектом Claire.»

На российском рынке решения Informatica более 12 лет представляет компания DIS Group, официальный дистрибьютор корпорации Informatica в России и странах CНГ.

«Новая версия единственной на рынке полностью интегрированной платформы по управлению данными – Informatica Intelligent Data Platform - еще раз подтвердила новаторский подход Informatica к управлению данными. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволит снизить сроки внедрения проектов по управлению данными и повысить отдачу от них. Поддержка различных технологий позволяет с максимальной производительностью обрабатывать данные на Hadoop как в пакетном режиме, так и в режиме реального времени, при этом сохраняя простоту разработки и поддержки, которая присуща всем решениям Informatica. Это позволяет сделать технологии обработки данных на Hadoop доступными простым разработчикам, что особенно актуально из-за нехватки узкоспециализированных ресурсов по Работе c Big Data» - отметил Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса DIS Group.