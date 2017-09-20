AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода

AppsFlyer объявила о выпуске единого интегрированного решения Protect360, которое защищает мобильных маркетологов от мошенничества. В ходе бета-тестирования, которое было проведено с избранными клиентами, Protect360 выявил масштаб фрода (мошенничества) со сбросом DeviceID.

Он оказался гораздо больше, чем предполагалось ранее: на этот вид фрода приходится свыше 50% всего мошенничества, связанного с установками приложений. По оценкам AppsFlyer, в минувшем году маркетологи потеряли $1,1–$1,3 млрд из-за фрода со сбросом DeviceID.

Недавно обнаруженный вид мошенничества, который основан на сбросе идентификатора мобильного устройства, отражает тренд на то, как рост мобильного маркетинга провоцирует всплеск криминальной активности.

Преступники используют высокоорганизованные «фермы» мобильных устройств, также известные как «мобильные фермы» или клик-фермы, которые могут насчитывать тысячи устройств, осуществляющих мошеннические действия. Скрыть мошенничество такого масштаба нелегко, и клик-фермы применяют целый ряд приёмов, чтобы оставаться в тени. Один из таких приёмов — последовательный сброс уникального идентификатора, который проводится для каждого мобильного устройства. Тогда телефон, входящий в «мобильную ферму», определяется как новый даже после нескольких тысяч установок приложения, что приносит компаниям убытки в размере до нескольких миллиардов долларов ежегодно.

«Только такая компания, как AppsFlyer, которая объединяет big data и машинное обучение, чтобы обнаружить аномалии в данных на 98% активных мобильных устройств, способна обнаружить масштабы преступной схемы, которую представляет собой мошенничество со сбросом Device ID, — отметил глава отдела продаж AppsFlyer в Средиземноморском регионе и Восточной Европе Александр Грач. — Protect360 — это поворотный пункт в развитии существующей тенденции, который способствует тому, чтобы интегрированные рекламные сети могли быть на шаг впереди в вопросах безопасности клиентов. Protect360 расширяет возможности наших существующих интеллектуальных сервисов, таких как система рейтингов DeviceRank».

Согласно данным, полученным с помощью Protect360, мошенничество со сбросом DeviceID отнимает деньги у маркетологов в 10% случаев — в среднем одна из 10 неорганических установок является мошеннической. Это означает, что из каждого доллара, потраченного на мобильную рекламу, 10 центов уходят прямиком в карманы мошенников; в равной степени затрагивает как iOS, так и Android; наносит ущерб 16 из 100 ведущих рекламных сетей — свыше 20% обеспечиваемых установок приложений являются мошенническими.

Новый тип фрода не ограничивается определённой страной или регионом. Мошенники в основном делают своей мишенью страны с высокими возмещениями CPI (cost-per-install, «цена за установку»). Кроме того, мошенники, занимающиеся сбросами DeviceID, нацеливаются на регионы с большим количеством кампаний и пользователей, чтобы затеряться в ожидаемо большом потоке трафика и остаться незамеченными для рекламодателей и сетей.

По данным исследования, на регион Восточная Европа, в который входит Россия, приходится 4,8% от общего объёма финансовых потерь, вызванных этим видом мошенничества, по всему миру. Компании удалось установить, что самая большая доля мошеннических установок со сбросом DeviceID — в Азии, за ней следуют Северная Америка и Европа. При этом наибольший финансовый урон испытывает Северная Америка (33,6% от общемирового уровня), Западная Европа (17,1%) и Юго-Восточная Азия (14,5%).

Решение Protect360 использует несколько уровней антифрод-технологий, чтобы обеспечить защиту, которая практически в режиме реального времени блокирует мошеннические установки и маркирует подозрительные действия и аномальные активности. Protect360 не только предотвращает фрод со сбросом DeviceID на уровне SiteID и распознаёт мошеннические устройства, но и защищает пользователей от других видов фрода с установками мобильных приложений, таких как перехват установок, клик-флудинг и атаки посредника (MiTM). Благодаря тому, что постбеки передаются в режиме реального времени, сетевые партнёры остаются в курсе изменений, что позволяет сократить временные затраты на согласования между заказчиками и исполнителями, при этом исключая проблемы с мошенничеством. Благодаря детализированным отчётам, которые содержат информацию о том, где и когда предпринимались попытки мошенничества, маркетологи в сотрудничестве с сетевыми партнёрами могут предпринять проактивные меры.

В дополнение к автоматической защите, Protect360 интегрируется с существующими сервисами AppsFlyer, такие как Live Alerts, Validation Rules и IO Builder: Fraud Appendix, что усиливает защиту.

Live Alerts уведомляет членов команд удобным для них способом об изменениях в ключевых показателях эффективности, таких как метрики фрода. Validation Rules определяет, какие установки будут или не будут засчитываться, на основании ряда критериев, включая индикаторы фрода. IO Builder: Fraud Appendix позволяет маркетологам и сетям избежать длительных согласований путём определения критериев фрода до запуска рекламных кампаний.