Synology представила новые решения для хранения данных серий XS/Plus/Value

Synology представила новые модели сразу в 3 линейках, включая DS3018xs серии XS, первый 6-дисковый NAS-сервер компании форм-фактора Tower, поддерживающий установку дополнительной сетевой платы с 10GbE интерфейсом и платы адаптера Synology M.2 для накопителей SSD SATA; DS918+, DS718+ и DS218+ серии Plus, предлагающие повышенную производительность и отказоустойчивость для обеспечения высоких рабочих нагрузок, а также DS418 серии Value для транскодирования 4K видео.

DS3018xs обеспечивает высокую производительность за счет применения технологии кэш SSD без использования основных отсеков для дисков и оснащен разъемом PCIe для возможной установки адаптера M.2 (M2D17) для подключения двух твердотельных накопителей SSD SATA. DS918+ имеет специальный двойной разъем M.2 NVMe для SSD. DS418 поддерживает 10-битное транскодирование видео в формате 4K, H.265.

DS3018xs — это первая 6-дисковая NAS-система форм-фактора Tower от компании Synology. Несмотря на свои компактные размеры, DS3018xs обладает высокой производительностью благодаря самому современному двухъядерному процессору Intel Pentium D1508 с тактовой частотой 2,2 ГГц (с возможностью увеличения мощности Turbo Boost до 2,6 ГГц), механизмом аппаратного шифрования AES-NI, возможностью расширения оперативной памяти до 32 ГБ. Дисковое пространство может быть увеличено до 30 дисков при подключении двух модулей расширения Synology DX1215.

DS3018xs имеет четыре разъема Gigabit LAN и поддерживает монтаж дополнительной сетевой карты 10GbE, что позволяет получить максимальную пропускную способность. Новинка демонстрирует высокую производительность — более 2230 МБ/с при последовательном чтении и более 265 000 IOPs (операций ввода-вывода в секунду) при последовательном чтении.

DS918+ и DS718+ оборудованы четырехъядерным процессором Intel Celeron J3455. DS218+ оборудован двухъядерным процессором Intel Celeron J3355. Все модели оснащены механизмом аппаратного шифрования AES-NI, поддерживают алгоритм транскодирования и поддерживают преобразование видеоизображения 4K H.265/H.264 по двум каналам. Оператиная память может быть увеличена до 8 ГБ на DS918+ и до 6 ГБ на двух других NAS-серверах, позволяя единовременно выполнять несколько ресурсоемких задач. DS918+ и DS718+ оснащены двумя разъемами LAN и поддерживают расширение емкости хранилища до 9 и 7 дисков соответственно, благодаря подключению модулей расширения Synology DX517.

«DS3018xs разработан в ответ на потребности наших клиентов, и представляет собой универсальную настольную NAS-систему хранения для бизнеса. Запуск критически важных приложений или развертывание виртуальной среды с помощью DS3018xs теперь становиться очень простой для реализации задачей, — сказал Вик Хсу (Vic Hsu), исполнительный директор Synology Inc. — Новые системы DS918+, DS718+ и DS218+ оптимизированы для использования в качестве цифровых видеобиблиотек и обеспечивают транскодирование видео в высоком разрешении и реальном времени».

DS418 оснащен четырехъядерным процессором 1,4 ГГц, механизмом аппаратного шифрования, памятью 2 ГБ и двумя разъемами LAN. DS418 поддерживает механизм аппаратного транскодирования и способен преобразовывать видео в формате 4K, H.265, благодаря чему может использоваться как библиотека мультимедиа. DS418 — это решение для офисов и дома для эффективного управления, защиты и обмена критически важными данными.

DS3018xs, DS918+, DS718+, DS218+ и DS418 работают под управлением ОС DiskStation Manager (DSM) 6.1, одной из самых современных и удобных операционных систем NAS, которая предлагает широкий спектр приложений для продуктивной работы.

Все представленные модели уже доступны к отгрузкам по всему миру.