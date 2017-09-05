Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS

Garmin объявила о выпуске смарт-часов Vivoactive 3 для активной жизни. Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с функцией Garmin Pay. Найти список стран, где поддерживается функция, данные о платежных сетях и банках-эмитентах можно на этой странице.

Смарт-часы Vivoactive 3 от Garmin могут круглосуточно отслеживать частоту пульса с помощью пульсометра на запястье - Garmin Elevate. Новая функция «Загружаемые тренировки» позволит разнообразить спортивные занятия – создавать и загружать новые тренировки сразу в Vivoactive 3. Устройство зафиксирует все упражнения, повторы, подходы и время отдыха.

Еще одно новшество - интерфейс Side Swipe для правшей и левшей. Он обеспечивает быструю прокрутку и удобную навигацию по меню и виджетам, в независимости от того, на какой руке удобнее носить часы.

Встроенные спортивные приложения обновлены. Теперь они включают йогу, кардио- и силовые тренировки, бег, плавание, гольф и многое другое. GPS-приемник позволяет отслеживать весь путь во время тренировок на свежем воздухе. Эти смарт-часы оснащены постоянно включенным цветным сенсорным экраном с высоким уровнем разрешения и четким изображением даже при ярком солнечном свете. Они водонепроницаемы, так что можно не отменять тренировки во время дождя или снега.

Vivoactive 3 рассчитывает VO2 Max и «спортивный возраст», а с помощью отслеживания уровня нагрузки, можно получить информацию о том, как организм реагирует на потенциальные факторы стресса, чтобы вовремя восстановиться.

Устройство включает оповещения от смартфона и предоставляет возможность отправки предварительно написанных ответов на текстовые сообщения, LiveTrack и автоматическую загрузку данных в Garmin Connect. Чтобы подстроить часы под себя, можно загрузить разнообразные циферблаты, виджеты и приложения из Connect IQ Store.

В России часы появятся не ранее конца сентября.