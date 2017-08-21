Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде

Cognitive Technologies объявила об открытии R&D офиса в г. Калининград и начале нового международного проекта, целью которого является разработка системы управления закупками нового поколения, функционал которой позволит успешно конкурировать на мировых рынках.

«Проект к которому мы приступили, подразумевает создание специализированного фронт-офиса для осуществления закупочных действий в сегменте b2b, то, что в мире называется supplier portal (портал поставщиков). Своими конкурентами на этих площадках мы видим SAP Ariba, Coupa и Scout RFP. Мы стремимся создать максимально удобный инструмент размещения заказа и реализации товаров для поставщиков и заказчиков. В этом мы видим свое основное конкурентное преимущество», - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.

В компании считают, что такая возможность будет достигнута за счет создания механизма упрощения и настройки процедур размещения заказа под нужны пользователей. Причем в отличие от существующих сегодня аналогов, каждый пользователь сможет иметь свой собственный набор процедур.

Другой отличительной характеристикой создаваемой системы станет ее универсальность. Она в равной степени будет способна настраиваться под нужды предприятий любого уровня, как небольшие компании, так и холдинговые структуры.

Одним из ключевых критериев проекта также является простота использования системы. Предполагается, что все настройки будет возможно выполнить силами пользователя или администратора системы.

Ожидается, что в создаваемом решении будут использоваться технологии искусственного интеллекта, что в итоге сможет максимально упростить процедуру ввода данных о закупаемых или продаваемых товарах. Поставщики и заказчики смогут представлять информацию практически в произвольной форме.

Выбор г. Калининграда в качестве площадки для нового офиса в Cognitive Technologies объясняют наличием мотивированной команды, обладающей уникальной компетенцией и значительным опытом участия в международных проектах в сфере закупок.

В числе своих приоритетных заказчиков Cognitive Technologies видит страны юго-восточной Азии и Латинской Америки. По словам Андрея Черногорова, это рынки с двукратным темпом роста населения, что является мощным экономическим фактором, и которые в своей внутренней политике все в меньшей мере зависят от влияния США и его ключевых партнеров, а, следовательно, предоставляют одинаковые условия для конкуренции известных западных брендов и перспективных инновационных решений. Имея практически 15-летний опыт работы в сфере электронных закупок, мы рассчитываем стать серьезным игроком на глобальном рынке.

Сегодня эксперты относят мировой рынок e-procurement (электронных закупок) к числу наиболее перспективных и динамически развивающихся отраслей экономики (его объем, по данным Gartner превышает $4 млрд при ежегодных показателях роста порядка 15%), где востребованность автоматизации чрезвычайно высока.

«Уровень зрелости автоматизации закупочной функции как в России, таки в мире сейчас на порядок ниже, чем во многих смежных сегментах: продажах, финансах, складах, логистике и т.д. По сути, это каменный век. Миллиардные решения сейчас могут приниматься на основании экселевских таблиц. Значимость этой функции на предприятиях будет только повышаться. Кроме того, в числе потенциальных заказчиков систем e-procurement наибольшее число юникорнов – компаний с оценкой стоимости выше 1 млрд. долл. Это самая платежеспособная ниша на рынке корпоративной автоматизации», сказал Андрей Черногоров.

Cognitive Technologies рассчитывает выпустить готовое решение уже в первом квартале 2018 г.